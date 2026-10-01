 Tensión en Vivo: Lili Estefan y Raúl de Molina Discuten
Farándula

¡Tensión en vivo! Lili Estefan y Raúl de Molina discuten en pleno programa

Durante una emisión de “El Gordo y la Flaca”, los presentadora tuvieron un encuentro difícil tras emitir opiniones diferentes sobre los certámenes de belleza.

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Raúl de Molina y Lili Estefan tendrán sus estrellas en el Paseo de la Fama, Instagram
Raúl de Molina y Lili Estefan tendrán sus estrellas en el Paseo de la Fama / FOTO: Instagram
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Un inesperado y tenso intercambio de opiniones se desató al aire en el programa "El Gordo y la Flaca", cuando los conductores Raúl de Molina y Lili Estefan protagonizaron un acalorado debate sobre la relevancia de los certámenes de belleza.

La discusión, que capturó la atención de la audiencia, trascendió el tema inicial para abordar la libertad de expresión dentro del propio espacio televisivo.

La periodista Mandy Friddman documentó el incómodo momento en el que las posturas de ambos presentadores chocaron frontalmente.

Raúl de Molina expresó su firme convicción de que los concursos de belleza, como el Miss Universo, han perdido su atractivo y se perciben como eventos desfasados en la actualidad.

El conductor argumentó que una parte significativa del público, y en particular muchas mujeres, consideran estos certámenes una falta de respeto hacia la figura femenina, una opinión que, según él, es ampliamente compartida a nivel mundial.

Por su parte, Lili Estefan defendió la importancia de estos eventos, señalando que desestimarlos o desacreditarlos de alguna manera también minimiza el valor de las carreras de muchas profesionales que han surgido de ellos.

La presentadora hizo hincapié en que numerosas modelos que participaron en certámenes de belleza han logrado consolidarse como destacadas figuras en la televisión, el cine y el ámbito empresarial.

El debate 

Lili Estefan argumentó que estas plataformas han sido fundamentales para el desarrollo profesional de muchas mujeres en el mundo del entretenimiento.

"Nuestras cadenas, Telemundo y Univision ambas están llenas de reinas de bellezas que ahora que las vi les tengo más respeto". un claro ejemplo de ello es su compañera Clarissa Molina, quien ganó Nuestra Belleza Latina VIP y desde entonces ha consolidado una sólida carrera como presentadora y actriz.

A lo que Raúl respondió: "No sabía que Telemundo era nuestra cadena". Lili Estefan , visiblemente molesta y después de un silencio tenso, dijo: "Ok, qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl".

Después, intentó explicar su punto de vista: "Nuestra cadena, Univision, y Telemundo ambas están llenas de ellas. Es que como tú hablas ellas se sienten un poquito como que no les das el crédito que se merecen, es una plataforma que las ayudó a estar ahí. Nuestra Belleza Latina que ayudó a tantas mujeres a estar donde están ahora".

Sin embargo, Raúl no estaba de acuerdo con las palabras de La Flaca: "No estoy diciendo que no, al que le gusta esto que lo haga, pero creo que en esta época, y tengo derecho a opinar que en el 2027 (sic), hay muchas mujeres que están en contra de esto".

Y continuó: "Para el mundo latino esto es una de las cosas más importantes que hay, me lo van a tomar a mal muchos lo que yo digo, pero muchas personas y mujeres con las que yo hablo me dicen que es una falta de respeto hacia ellas, y tú tienes que estar segura porque te lo deben haber dicho". Algo que Lili negó haber escuchado.

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