Lili Estefan impactada: ¡Raúl de Molina luce muy delgado!

Tras ausentarse dos semanas por vacaciones, Lili Estefan regresó al programa El Gordo y la Flaca y quedó en shock al ver a su colega Raúl de Molina.
La presentadora no pudo ocultar su sorpresa al reencontrarse en el estudio con su compañero y ver lo "flaco" que luce a dos meses de su cirugía estética.
"Rauli te lo juro que entré al estudio y yo... Rauli qué flaco tú estás. Ustedes lo ven todos los días. Yo no veo a Raúl hace dos semanas... Lo veo muy flaco", comentó sorprendida.
El conductor cubano reconoció que "poco a poco" se le va "desinflamando" el estómago tras su cirugía. "Va a ser un proceso de varios meses. Todavía tengo la herida un poco abierta y todo eso, pero se me está desinflamando el estómago y entonces ya estoy un poco mejor", compartió.
Luego Lili Estefan fue entrevistada por las cámaras del programa y ella señala que lo ve mucho más delgado: "Aunque dice que son los mismo pantalones, Raúl va a tener que hacerse pantalones nuevos después de todo esto", aseguró.
¿Qué se hizo?
Raúl de Molina especificó que, a pesar de que se encontraba "saludable" y que todo "le salía bien", la parte baja del abdomen le molestaba mucho al "caminar" y hasta para "ir al baño".
"Mucha gente está diciendo: ‘No, que te pusiste flaco’, pero yo no estoy flaco, la barriga esta me caía y me molestaba. Desde que empezó El Gordo y La Flaca yo perdí 110 libras, por eso es que me tenía que operar (...) Me tenía que quitar la barriga, me molestaba", declaró e hizo énfasis que el fin de su cirugía nunca fue por estética sino la salud.
"Yo me hice esto no porque quiero ser flaco, porque no voy a ser flaco. Yo pesaba cuando me sometí a la operación por mucho que había bajado de peso, había aumentado como 7 libras.
Estaba en 274 libras. Me quitaron 15.4 libras de encima, debo de tener 250 ahora porque me imagino que estando en mi casa sin hacer nada tuvo que haber aumentado algo", subrayó.