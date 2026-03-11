Infidelidad del esposo de Ana Bárbara: El Gordo y La Flaca revelan

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, enfrenta señalamientos de infidelidad por parte de una mujer costarricense, quien afirma tener pruebas sólidas de una relación extramarital con él.
Esta impactante revelación ha sumido a la "Reina Grupera" y a su familia en una profunda crisis, captando la atención de los medios y sus millones de seguidores.
La noticia, que rápidamente se viralizó, fue inicialmente difundida por programas de alto impacto como El Gordo y la Flaca, y posteriormente amplificada con nuevos detalles por influyentes creadores de contenido digital como Chamonic3.
Este revuelo mediático coincide con un periodo de incertidumbre en la vida profesional de Ana Bárbara, quien hace apenas unas semanas anunció una inesperada pausa en su exitosa trayectoria musical.
En su momento, la artista no ofreció explicaciones detalladas sobre los motivos de su retiro temporal de los escenarios.
Sin embargo, la coincidencia de su retiro con la explosión del escándalo ha llevado al público y a la prensa a especular que la decisión podría estar directamente relacionada con la necesidad de Ana Bárbara de atender y resolver asuntos personales y familiares urgentes.
¿Quién es la mujer?
La identidad de la mujer que ha desatado esta polémica es Adriana Laval, una periodista de Costa Rica cuya conexión con Ángel Muñoz, según las acusaciones, se inició en el ámbito profesional.
Muñoz, conocido por su incursión en el negocio de los suplementos alimenticios, habría establecido un vínculo laboral con Laval, contratándola para tareas de promoción de productos y otras gestiones comerciales.
No obstante, lo que comenzó como una relación puramente de negocios, presuntamente trascendió los límites profesionales para convertirse en un romance secreto y mucho más íntimo a lo largo del tiempo.
Adriana Laval no solo ha hecho pública su afirmación de ser la amante de Muñoz, sino que también ha asegurado haber mantenido encuentros en múltiples ocasiones con el esposo de Ana Bárbara.
La tensión en el hogar de Ana Bárbara y Ángel Muñoz es palpable. Informes de la cuenta de Instagram Chamonic3 sugieren que la intérprete de "Bandido" ya estaba al tanto de la presunta infidelidad y, en un momento de gran conmoción, habría solicitado a Ángel que abandonara la casa que compartían.
Sin embargo, la misma fuente indica que, poco tiempo después, Muñoz habría regresado, expresando su firme determinación de luchar por el perdón de la cantante y de hacer todo lo posible por salvar su matrimonio.
Hasta la fecha, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han emitido comunicados oficiales para confirmar o desmentir las graves acusaciones.