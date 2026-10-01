Xelajú recibe castigo por lanzamiento de objetos

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de futbol de Guatemala sancionó económicamente al cuadro de Xelajú M. C. por el lanzamiento de objetos durante el juego que sostuvieron el sábado 26 de septiembre ante Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.
De acuerdo a la resolución del Órgano Disciplinario, basado en lo que reportó el árbitro Mario Escobar: en los minutos 90+5 y 90+10 "la afición plenamente identificada de Xelajú, lanzaron objetos al terreno de juego, como pedazos de cartón y botellas de plástico de agua vacía al terreno de juego sin impactar a nadie".
De acuerdo a Mario Escobar, esto ocurrió luego de que el portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, provocara a la afición local.
El castigo para Xelajú
El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, conforme a las facultades conferidas en los estatutos de la entidad, y en los regulado en el artículo 51, literal F, numerales 51.20 y 51.21, y, el artículo 77, numerales 77.14 y 77.15 de Reglamento Disciplinario de la competencia resolvió sancionar con Q15 mil al Xelajú por el lanzamiento de objetos.
Por su parte, Fredy Pérez fue inhabilitado por dos juegos.
En la resolución del ente rector disciplinario de la Liga Nacional también se hace la observación de que, si se logra identificar a los aficionados que lanzaron los objetos al terreno de juego debe prohibírsele el ingreso al escenario deportivo por un lapso de dos años, situación que casi nunca se cumple en el futbol guatemalteco.
Siguiente juego de Xelajú
Tras el cierre de la primera vuelta, la cual Xelajú perdió 2-3 ante Comunicaciones, los "Superchivos" se preparan para que este sábado 3 de octubre recibir a San Pedro en la vuelta de las revanchas.
Este juego será en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas. Por el momento no se han publicado las designaciones arbitrales.
El juego en la primer vuelta entre San Pedro y Xelajú, que significó el debut de los sampedranos en la Liga Nacional, terminó con triunfo de los "Supergallos" por 1-0 gracias al gol de German Águila.