 Xelajú recibe castigo por lanzamiento de objetos
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Xelajú recibe castigo por lanzamiento de objetos en juego ante Comunicaciones

El cuadro quetzalteco recibió el pasado fin de semana a Comunicaciones, partido donde ocurrieron los hechos.

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Afición de Xelajú
Afición de Xelajú / FOTO: Wilber Colloy
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El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de futbol de Guatemala sancionó económicamente al cuadro de Xelajú M. C. por el lanzamiento de objetos durante el juego que sostuvieron el sábado 26 de septiembre ante Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.  

De acuerdo a la resolución del Órgano Disciplinario, basado en lo que reportó el árbitro Mario Escobar: en los minutos 90+5 y 90+10 "la afición plenamente identificada de Xelajú, lanzaron objetos al terreno de juego, como pedazos de cartón y botellas de plástico de agua vacía al terreno de juego sin impactar a nadie".

De acuerdo a Mario Escobar, esto ocurrió luego de que el portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, provocara a la afición local.

Comunicaciones le remonta a pura sangre y garra a Xelajú

Con un gol en tiempo de adición de Axel de la Cruz, Comunicaciones ganó tres puntos en Quetzaltenango.

El castigo para Xelajú

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, conforme a las facultades conferidas en los estatutos de la entidad, y en los regulado en el artículo 51, literal F, numerales 51.20 y 51.21, y, el artículo 77, numerales 77.14 y 77.15 de Reglamento Disciplinario de la competencia resolvió sancionar con Q15 mil al Xelajú por el lanzamiento de objetos.

Por su parte, Fredy Pérez fue inhabilitado por dos juegos.   

En la resolución del ente rector disciplinario de la Liga Nacional también se hace la observación de que, si se logra identificar a los aficionados que lanzaron los objetos al terreno de juego debe prohibírsele el ingreso al escenario deportivo por un lapso de dos años, situación que casi nunca se cumple en el futbol guatemalteco.

Mario Escobar y su grave error en el Xelajú vs. Comunicaciones

La intervención de un quinto personaje terminó por destapar la falta de concentración del árbitro internacional.

Siguiente juego de Xelajú

Tras el cierre de la primera vuelta, la cual Xelajú perdió 2-3 ante Comunicaciones, los "Superchivos" se preparan para que este sábado 3 de octubre recibir a San Pedro en la vuelta de las revanchas.

Este juego será en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas. Por el momento no se han publicado las designaciones arbitrales.

El juego en la primer vuelta entre San Pedro y Xelajú, que significó el debut de los sampedranos en la Liga Nacional, terminó con triunfo de los "Supergallos" por 1-0 gracias al gol de German Águila.

Roberto Hernández asegura que Xelajú perdió por sus propios errores

Roberto Hernández atribuyó las expulsiones a desconcentraciones y exceso de intensidad: “Sí necesitamos corregir las expulsiones”, afirmó tras la derrota ante Comunicaciones.

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