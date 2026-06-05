Resolución de CC confirma la rectoría educativa del Mineduc

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer este viernes, 5 de junio, que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución que reafirma la autoridad de esa institución como ente rector del sistema educativo nacional, al resolver el expediente 3096-2025 promovido por la Procuraduría General de la Nación contra disposiciones contenidas en el Pacto Colectivo vigente.
Por medio de un comunicado, la cartera indicó que la sentencia acogió la tesis planteada por el Estado de Guatemala respecto a que algunas disposiciones del referido pacto vulneraban las competencias propias de la cartera educativa. Como resultado, la CC expulsó del ordenamiento jurídico determinadas frases de los artículos 20, 21 y 62, y estableció criterios de interpretación para los artículos 1, 45, 46 y 47, con el fin de garantizar que su aplicación no interfiera con las funciones institucionales del Ministerio.
La resolución establece que la conducción del sistema educativo corresponde exclusivamente al Mineduc, por lo que decisiones relacionadas con programas, capacitación, supervisión y prestación de servicios educativos no pueden quedar sujetas a la aprobación, supervisión o consenso de organizaciones sindicales.
Asimismo, el fallo aclara que las Juntas Mixtas pueden continuar funcionando como espacios de diálogo laboral entre las partes, pero no sustituyen la autoridad del Ministerio ni están facultadas para adoptar acuerdos que contravengan la Constitución o las leyes vigentes.
Mineduc destaca respeto a libertad sindical y compromiso con la educación
El Ministerio de Educación aseguró que mantiene su compromiso con el diálogo social, el respeto a la libertad sindical y los derechos laborales de los trabajadores del sector. No obstante, subrayó que la rectoría educativa constituye una responsabilidad pública e indelegable orientada a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Por aparte, las autoridades calificaron la resolución como un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica en el sector educativo y avanzar en las acciones destinadas al mejoramiento de la formación de los guatemaltecos.
"Esta resolución histórica brinda certeza jurídica para seguir avanzando en el rescate de la educación pública", aseguró la entidad.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7