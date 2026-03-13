 CC ratifica medida contra sindicato de educación por suspensión de clases
Nacionales

CC ratifica medida contra sindicato de educación por suspensión de clases

La decisión del alto tribunal surgió como resultado de acciones legales promovidas por la PGN.

Compartir:
escuela-irene-sazo-en-chinautla-antes-del-regreso-a-clases-presencial-para-ciclo-escolar-en-guatemala-2022-durante-la-pandemia-covid-19-coronavirus-14.jpg,
escuela-irene-sazo-en-chinautla-antes-del-regreso-a-clases-presencial-para-ciclo-escolar-en-guatemala-2022-durante-la-pandemia-covid-19-coronavirus-14.jpg / FOTO:

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la certificación de lo conducente al Ministerio Público (MP) en contra del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes seccionales y subseccionales del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), por el presunto incumplimiento de una orden judicial que prohíbe la suspensión indebida de clases en centros educativos públicos del país.

La medida se dio luego de las acciones legales promovidas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que solicitó garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la continuidad del servicio educativo.

La PGN explicó en un comunicado que la certificación de lo conducente implica trasladar al Ministerio Público (MP) los antecedentes del caso para que determine si existen responsabilidades penales por parte de los dirigentes sindicales señalados.

Asimismo, señaló que esta decisión busca asegurar el respeto a las resoluciones judiciales y evitar la interrupción del proceso educativo en escuelas públicas, tomando en cuenta que esto afecta directamente a miles de estudiantes.

Asimismo, la institución reiteró que el respeto a los derechos de la niñez y adolescencia debe prevalecer, así como el estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos de justicia.

El caso surgió luego de las acciones del sindicato magisterial realizadas el año pasado, que incluyeron la suspensión de clases y cierre de establecimientos como medidas de presión para que ciertas peticiones fueran admitidas por el Gobierno.

En Portada

Pandillero del Barrio 18 evade custodia en hospital y se fugat
Nacionales

Pandillero del Barrio 18 evade custodia en hospital y se fuga

01:05 PM, Mar 13
Aeronave se accidenta en Sololá; tripulantes resultan ilesost
Nacionales

Aeronave se accidenta en Sololá; tripulantes resultan ilesos

12:27 PM, Mar 13
CIDH insta a observar estándares en elección de operadores de justicia en Guatemalat
Nacionales

CIDH insta a observar estándares en elección de operadores de justicia en Guatemala

02:03 PM, Mar 13
Lamine Yamal y Eric Garcia se reincorporan al grupot
Deportes

Lamine Yamal y Eric Garcia se reincorporan al grupo

03:46 PM, Mar 13
Kylian Mbappé ya golpea balón y apura su vuelta con el Real Madrid t
Deportes

Kylian Mbappé ya golpea balón y apura su vuelta con el Real Madrid

03:15 PM, Mar 13

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos