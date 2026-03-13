CC ratifica medida contra sindicato de educación por suspensión de clases

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la certificación de lo conducente al Ministerio Público (MP) en contra del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes seccionales y subseccionales del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), por el presunto incumplimiento de una orden judicial que prohíbe la suspensión indebida de clases en centros educativos públicos del país.
La medida se dio luego de las acciones legales promovidas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que solicitó garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la continuidad del servicio educativo.
La PGN explicó en un comunicado que la certificación de lo conducente implica trasladar al Ministerio Público (MP) los antecedentes del caso para que determine si existen responsabilidades penales por parte de los dirigentes sindicales señalados.
Asimismo, señaló que esta decisión busca asegurar el respeto a las resoluciones judiciales y evitar la interrupción del proceso educativo en escuelas públicas, tomando en cuenta que esto afecta directamente a miles de estudiantes.
Asimismo, la institución reiteró que el respeto a los derechos de la niñez y adolescencia debe prevalecer, así como el estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos de justicia.
El caso surgió luego de las acciones del sindicato magisterial realizadas el año pasado, que incluyeron la suspensión de clases y cierre de establecimientos como medidas de presión para que ciertas peticiones fueran admitidas por el Gobierno.