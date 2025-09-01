 Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedo
Nacionales

Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedo

La orden judicial surge en seguimiento del plantón realizado frente al Palacio Nacional.

El líder del sindicato magisterial, Joviel Acevedo, se presentó al área donde se mantiene la manifestación en zona 1., Omar Solís/Emisoras Unidas
El líder del sindicato magisterial, Joviel Acevedo, se presentó al área donde se mantiene la manifestación en zona 1. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó este lunes 1 de septiembre investigar al líder del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada y contaminación y depredación de bienes culturales por el plantón que estuvo más de un mes frente al Palacio Nacional de la Cultura.

