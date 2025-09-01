El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó este lunes 1 de septiembre investigar al líder del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada y contaminación y depredación de bienes culturales por el plantón que estuvo más de un mes frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Nacionales
Ordenan investigar al líder magisterial Joviel Acevedo
La orden judicial surge en seguimiento del plantón realizado frente al Palacio Nacional.
- por Nancy Alvarez
- 15:53, Sep 01 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Gaming
Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine
- por Luisa Maria Godinez
- 04:04 PM, Ago 22
Tecnología
The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA
- por Sandy Sandoval
- 05:58 PM, Ago 14
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.