CC confirma sanciones a dirigentes del STEG por afectar el derecho a la educación

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar el ocurso de queja planteado por Rodrigo Eugenio Hernández Boche, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), confirmó este lunes 2 de marzo el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Con dicha resolución de la Corte se confirma la legalidad de la multa de Q4,000.00 impuesta a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del STEG, dirigentes seccionales y subseccionales, por incumplimiento de una sentencia de amparo.
Además la Corte impuso al propio ocursante una multa adicional de Q500.00 por plantear el ocurso sin fundamento. La CC ratificó que el procedimiento seguido por el Tribunal de Amparo fue conforme a la Ley de Amparo.
La CC considera que la sanción fue correctamente impuesta como consecuencia del incumplimiento de la sentencia que ordenaba levantar la "Asamblea Permanente", y que no hubo violación al derecho de defensa del dirigente sindical.
"Estas resoluciones reafirman que ninguna medida de hecho puede anteponerse al derecho fundamental a la educación de la niñez, adolescencia y juventud, y sientan precedentes claros sobre la responsabilidad de quienes promueven acciones que interrumpen ilegalmente el servicio educativo. El respeto a las decisiones de los juzgados y tribunales constitucionales es esencial para garantizar el Estado de Derecho y asegurar que las escuelas permanezcan abiertas, en resguardo del derecho a aprender.", indicó la cartera educativa.
Multan a dirigentes
Un juzgado resolvió imponer multas a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del STEG, así como a sus dirigentes seccionales y subseccionales, debido a las medidas de hecho que realizaron durante 2025 s y que generaron la suspensión de clases en varios establecimientos a nivel nacional.
La PGN informó que el 17 de julio de 2025 fue notificada de la resolución emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala que, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, conoció el expediente respectivo.
Se informó que se les impuso una multa de cuatro mil quetzales (Q4 mil) a cada uno de los dirigentes del sindicato magisterial, la cual deberá ser pagada en un plazo de cinco días hábiles a partir de que la resolución quede firme.
El 21 de julio surgió información con respecto a una nueva multa que se aplicó a la dirigencia del sindicato de este sector debido a las medidas de hecho que han afectado a la educación.
La resolución emitida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, impuso la sanción a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del STEG.
