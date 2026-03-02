 Gobierno descarta escasez de combustibles
Gobierno descarta escasez de combustibles, pero alerta por alza internacional del petróleo

El Ministerio de Energía y Minas mantiene un monitoreo permanente ante alza global del petróleo.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se pronunció este lunes, 2 de marzo, con respecto a la situación geopolítica que se desarrolla en Irán y el impacto que la misma podría tener en cuanto al abastecimiento y precios de los combustibles y derivados del petróleo.

Por medio de un comunicado, la institución detalló que el país cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento. Sin embargo, señaló que la coyuntura representa un riesgo, especialmente por la afectación al tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, principal corredor para el suministro petrolero a nivel mundial.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás. Esta situación ya impacta en otras naciones y seguirá teniendo efectos conforme escale o se mantenga el conflicto.

En ese sentido, ante la posibilidad de que el conflicto internacional se prolongue o intensifique, el MEM hizo un llamado preventivo y responsable a la población para utilizar de manera prudente el transporte. Recomendó evitar viajes innecesarios, promover el uso compartido de vehículos y priorizar el transporte público. Aseguró que estas medidas contribuyen a mitigar el impacto económico de las familias.

Gobierno de Guatemala condena ataques iraníes en Medio Oriente

En medio de la escalada de violencia, el Gobierno de Guatemala se expresó por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cambios en mercados internacionales e impacto a la economía de familias guatemaltecas

La cartera de Energía aseguró que mantiene un monitoreo con respecto a la situación geopolítica y la tensión que representa en los mercados internacionales. Mencionó que este tema provoca incrementos en los precios del petróleo crudo y sus derivados, además que repercute en la economía de los países importadores, incluido Guatemala.

"El aumento de los precios internacionales afecta el mercado nacional de combustibles y podría reflejarse en ajustes para el consumidor, con impacto directo en la economía de las familias guatemaltecas", detalló la entidad.

Finalmente, mencionó que se informará a la población sobre cualquier cambio relevante que afecte el suministro o los precios de los combustibles en el país.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

