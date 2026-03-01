Gobierno de Guatemala condena ataques de Irán

El Gobierno de Guatemala se expresó este domingo, 1 de marzo de 2026, para condenar los ataques de la República Islámica de Irán contra los territorios de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania.
En un comunicado emitido por canales oficiales, Guatemala reafirmó su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
En el contexto del conflicto que se desató el sábado pasado durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, aseguró que la operación lanzada para derrocar al régimen de Irán va más rápido de lo previsto.
El mandatario de ese país hizo esa afirmación durante una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, un día después de que comenzaran los ataques de Israel y EE. UU. contra Irán. En las acciones bélicas se oficializó que dieron de baja al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, quien ostentaba el poder desde 1989.
Netanyahu confirma muerte del líder de Irán
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó en un mensaje por sus canales oficiales, que prosiguen con la campaña que inició el pasado sábado y tras una reunión con su ministro de Defensa, jefe del Estado Mayor y jefe del Mossad confirmó la muerte del dictador de Irán, Ali Khamenei.
Junto con él -Khamenei-, eliminamos a decenas de figuras importantes del régimen opresor", declaró.
Avance de la campaña
Netanyahu aseguró que sus fuerzas militares están avanzando hacia el corazón de Teherán, capital de Irán, con una intensidad cada vez mayor. "Esto sólo se intensificará aún más en los próximos días", consideró.
Sin embargo, el funcionario lamentó que para Israel también sean días dolorosos; "ayer, aquí en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos; mi más sentido pésame a las familias", expresó.
Netanyahu deseó una pronta recuperación a los heridos e indicó que en esta campaña están "empleando todo el poder de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), como nunca antes, para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro".
El político destacó la ayuda de los EE. UU. en la campaña y calificó de "mi amigo" al presidente Trump.
Esta combinación de fuerzas nos permite lograr lo que he anhelado durante 40 años: golpear al régimen terrorista de lleno en la cadera. Lo prometí, y lo haremos", finalizó.