Insivumeh prevé altas temperaturas y radiación solar HOY

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) pronosticó en su reporte de análisis e interpretación de imagen satelital que para este domingo, 1 de marzo de 2026, continuará el "ambiente estable en el país". La entidad señaló que en el día habrá poca nubosidad, lo que promoverá altas temperaturas y radiación solar en todo territorio nacional.
El Insivumeh indicó que "no se descartan algunos nublados temporales, con lluvias de corta duración en la tarde en los territorios del Suroccidente y Bocacosta". El ente de pronósticos agregó quelo mismo sucederá en Petén, pero al final de tarde o noche al noroeste.
"Las condiciones actuales favorecerán a la irradiación nocturna, por lo que la temperatura descenderá gradualmente en el transcurso de la noche y madrugada a nivel nacional", advirtieron.
El Insivumeh anunció la presencia de bruma en la Costa Sur y que el viento norte ligero predominará en la Ciudad de Guatemala. "Se recomienda mantener las precauciones necesarias ante los posibles incendios forestales", enfatizaron.
En otras noticias de carácter nacional, consulte: Tiroteo deja dos fallecidos y al menos tres heridos en zona 6
Ambiente durante la madrugada
Durante las primeras horas de la mañana se presentaron nublados del Sur al centro de Petén, norte de los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, informó el ente de pronósticos.
"Para el resto del país se experimentó cielo despejado y se registró neblina en Alta Verapaz, Esquipulas, Chiquimula y centro de Petén. En esas localidades se experimentó un viento noreste, entre los 20 a 25 kilómetros por hora en ciudad capital", precisó el ente científico.
En cuanto al frío, el Insivumeh señaló que las temperaturas más bajas reportadas en las estaciones sinópticas, ocurrieron en Quetzaltenango, con 1.2 grados centígrados; Huehuetenango, con 4.6 grados entígrados; Alta Verapaz, con 12.2 grados centígrados y Guatemala, con 15.0 grados centígrados.
Recomendaciones por la radiación solar
En cuanto a la radiación solar, expertos han recomendado continuamente utilizar gorra con víscera, sombrero, paraguas, lentes de sol y protector solar para evitar problemas de salud. Además, han recomendado mantenerse hidratados al salir a realizar actividades al aire libre.