 Este es el itinerario de Municipal para celebrar la 33
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Este es el itinerario de Municipal para celebrar la 33

Este domingo, Municipal celebrará junto con sus aficionados la obtención del título 33 de Liga Nacional.

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Celebración de Municipal en el Estadio Mario Camposeco - Alex Meoño
Celebración de Municipal en el Estadio Mario Camposeco / FOTO: Alex Meoño

La afición escarlata ya se prepara para vivir una jornada inolvidable tras la conquista del título número 33 de CSD Municipal, conseguido luego de vencer 1-2 a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco y cerrar la serie con un contundente 2-6 en el marcador global. Con esta nueva corona del Torneo Clausura 2026, el conjunto rojo reafirma su condición como el club más laureado de la Liga Nacional de Guatemala, desatando la euforia de miles de seguidores en todo el país.

Luego de finalizar el encuentro en Quetzaltenango, el plantel escarlata emprenderá el viaje de regreso hacia la Ciudad de Guatemala durante la madrugada. El presidente del club, Gerardo Villa, confirmó en declaraciones brindadas a Tigo Sports que el equipo viajará directamente a la capital, donde los aficionados ya esperan con entusiasmo la llegada de los nuevos campeones nacionales. La expectativa crece conforme avanzan las horas, especialmente entre los seguidores que desean acompañar al plantel en cada momento de la celebración.

¿Cómo celebrará Municipal?

La principal actividad está programada para este domingo a las 13:00 horas en el Estadio El Trébol, escenario donde los jugadores compartirán el campeonato con su afición. Se espera un ambiente lleno de cánticos, banderas y emoción, en una fiesta que promete reunir a familias enteras y a seguidores de distintas generaciones que han acompañado al club en cada desafío de la temporada. El estadio escarlata se convertirá en el epicentro de la alegría roja tras una campaña que culminó con una actuación dominante en la gran final.

Posteriormente, el equipo realizará una caravana por distintos puntos de la capital para continuar con los festejos junto a sus seguidores. Aunque el recorrido oficial aún no ha sido confirmado, el club anunciará en las próximas horas los detalles a través de sus redes sociales. La celebración del título 33 no solo representa un nuevo trofeo para las vitrinas de Municipal, sino también un momento histórico para una institución que continúa escribiendo páginas doradas en el futbol guatemalteco.

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Municipal logró esta noche la copa 33 en Quetzaltenango - @Rojos_Municipal

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