Balacera deja siete heridos en Monjas, Jalapa

Siete personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado registrado durante horas de la madrugada de este martes, 16 de junio, en el barrio La Reforma, en Monjas, departamento de Jalapa.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la localidad informaron que brindaron atención prehospitalaria a las víctimas.
Los socorristas, indicaron que a bordo de la unidad RD-68, estabilizaron a los pacientes, quienes presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, posteriormente, tres de los heridos fueron trasladados por los bomberos hacia la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para recibir atención médica especializada.
Los otros tres pacientes fueron evacuados hacia el mismo centro asistencial con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la información preliminar, sujetos desconocidos que se conducían en un vehículo particular dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraba reunido en el barrio La Reforma, para posteriormente darse a la fuga.
Asimismo, se informó que una séptima persona fue llevada hacia un centro asistencial privado.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7