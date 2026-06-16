 Hallan restos humanos en San Miguel Petapa

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Nacionales

Hallan restos humanos en San Miguel Petapa

Los socorristas reportaron la localización de un torso a orillas de un río.

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Los restos humanos fueron hallados a la orilla del río Villa Lobos., Bomberos Voluntarios
Los restos humanos fueron hallados a la orilla del río Villa Lobos. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro confirmaron este martes, 16 de junio, la localización de restos humanos en estado de descomposición en la colonia La Guadalupana, sector Playa de Oro, zona 11 de San Miguel Petapa, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, el hallazgo se registró a las orillas del río Villa Lobos, a donde acudieron los elementos de la 54 Compañía tras recibir alertas con respecto a la posible presencia de una persona fallecida.

Los socorristas que atendieron la emergencia realizaron un rastreo en la zona y constataron que se trataba de un torso humano que permanecía entre el agua y la vegetación. Tras ello, coordinaron las acciones correspondientes junto a las autoridades encargadas de la investigación.

Debido al avanzado estado de descomposición de los restos, no fue posible determinar de inmediato el sexo de la persona.

Las autoridades competentes realizaron las diligencias de ley y continuarán con las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

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Abandonan cuerpo en terreno baldío de la zona 12

Los cuerpos de socorro reportaron en horas de la mañana del pasado 28 de mayo el hallazgo de posibles restos humanos en un sector de la 17 avenida y 28 calle de la colonia Santa Rosa 1, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Cuando se preparaban para una nueva jornada de labores, los vecinos notaron que en el interior de un terreno baldío permanecían dos bultos sospechosos, por lo que solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales.

"El reporte fue realizado a través de una llamada al número de emergencias 123, por lo que elementos de la institución acudieron de inmediato a esta área para verificar la situación", explicó un portavoz de la entidad.

Al inspeccionar el lugar, los paramédicos constataron que los bultos podrían contener restos humanos, presuntamente de dos personas, por lo que dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad y autoridades correspondientes para iniciar con las diligencias de investigación.

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