 Centroamérica, destino de exportaciones de Guatemala

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Nacionales

Centroamérica se sitúa como principal destino de exportaciones de Guatemala en 2026

Guatemala le vendió productos a los países de la región por 1.851,0 millones de dólares, que representaron un 32,4 % del total de las divisas.

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Centroamérica se convirtió por primera vez en el principal destino de las exportaciones guatemaltecas durante 2026 y superó a Estados Unidos, según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala (central) en sus canales oficiales.

El ingreso de divisas por las exportaciones de Guatemala al mercado internacional sumó 5.709,1 millones de dólares entre enero y abril de este año, lo que representa un aumento del 5,8 % en relación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con las cifras de la banca central, las divisas por las exportaciones fueron superiores en 312,3 millones de dólares al monto registrado durante los cuatro meses de 2025, que se situó en 5.396,8 millones de dólares.

Los productos que generaron más divisas en el primer cuatrimestre de 2026 por sus exportaciones al mercado internacional fueron, en primer lugar, el café con 692,1 millones de dólares, que representaron el 12,1 % del total.

Los artículos de vestuario ocuparon el segundo lugar con 510,0 millones de dólares (8,9 % del total), seguidos de las ventas de azúcar con 416,5 millones (7,3 %).

En el cuarto lugar están las exportaciones de banano que sumaron 370,1 millones de dólares (6,5 %), las grasas y aceites comestibles con 306,2 millones (5,4 %) y las frutas frescas, secas o congeladas con 219,9 millones (3,9 %), entre otros.

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En cifras

Según el Banco de Guatemala, los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas entre enero y abril de este año fueron los mercados de Centroamérica y Estados Unidos, respectivamente.

A los países de la región centroamericana Guatemala le vendió productos por 1.851,0 millones de dólares, que representaron un 32,4 % del total de las divisas.

Mientras que al mercado estadounidense, el país centroamericano exportó productos por 1.838,0 millones de dólares (32,2 %), seguido de los países de la Eurozona con 500,3 millones (8,8 %), México con 244,8 millones (4,3 %) y Canadá con 159,7 millones (2,8 %), entre otros destinos.

Guatemala cerró el año pasado con 15.595,3 millones de dólares en ingreso de divisas por sus exportaciones, superior a los 14.556,3 millones de 2024.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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