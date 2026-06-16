 Guatemala lidera recepción de remesas en el Triángulo Norte

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Remesas: el apoyo silencioso que transforma hogares y oportunidades en Guatemala

Según datos difundidos en el Día Internacional de las Remesas Familiares, Guatemala lidera la recepción de envíos en el Triángulo Norte.

Compartir:
remesas-familiares-emisoras-unidas,
remesas-familiares-emisoras-unidas / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las remesas suponen una importante ayuda para las familias de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, con casi 16.000 millones de dólares recibidos solo en el primer cuatrimestre de este año, pero a veces no se valora lo suficiente el esfuerzo que supone para el migrante enviar ese dinero.

Cuando se celebra este martes el Día Internacional de las Remesas Familiares, datos como los recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran el enorme impacto económico que suponen para estos tres países: 15.852 millones de dólares recibidos entre enero y abril de 2026, sobre todo desde Estados Unidos, un 10,7 % más que en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con las estadísticas de la OIM, de ese total, 3.286,7 millones de dólares (20,7 %) fueron recibidos por El Salvador, 8.431,6 millones (53,2 %) por Guatemala y 4.134,2 millones (26,1 %) por Honduras.

Guatemala, hijas solidarias

En Guatemala, una de esas receptoras de remesas es Nancy Benavente, de 46 años, quien desde el departamento (provincia) de Chimaltenango (centro) contó a EFE que cada mes recibe dinero de sus hijas de 18 y 19 años desde Estados Unidos. "Aunque no dependo directamente de ellas, porque yo trabajo, son de mucha ayuda", detalla. "Tengo un hijo menor de 15 años y ellas me ayudan para que él y yo estemos bien", agregó.

Benavente explica que "por lo general en estas áreas hay muchas personas que han migrado" y cuenta que es mucha la solidaridad de sus hijas. "Yo me tengo que contener muchas veces a contarles que tengo una necesidad porque si lo hago rapidito me están enviando dinero", aseguró.

Las hijas de Benavente nacieron en Estados Unidos, vivieron su infancia en Guatemala y finalmente retornaron a la nación norteamericana para no perder la ciudadanía.

"Ellas ya viven solas en un apartamento", cuenta Bernavente. "Son niñas muy trabajadoras. Me asombra la inteligencia y madurez que tienen para enfrentar problemas", dice orgullosa.

A otros guatemaltecos como Nohemy Velásquez, las remesas le han permitido pagar un nuevo hogar en Amatitlán, en el centro de Guatemala, con lo enviado por una hija desde EE.UU.

Otro de sus cinco hijos intentó emigrar en un puñado de ocasiones y la última fue secuestrado en Tijuana, México, antes de volver a casa.

"Cuando se fue mi hija, era menor de edad. Gracias a Dios llegó a California. Alquiló un cuarto con mi cuñada y se fue a trabajar en el campo", explicó la madre, que admite que "allá la situación está dura también".

Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026

La Organización Internacional para las Migraciones compartió las cifras de detenciones de migrantes en EE. UU. y México correspondientes al primer cuatrimestre de 2026.

Honduras, dinero para el autismo

En Honduras, cada mes, Keyla, de 48 años, espera la llegada de la remesa que su yerno le envía desde Estados Unidos. El dinero, que oscila entre los 100 y 200 dólares mensuales, se ha convertido en el pilar para cubrir los gastos de su nieto de ocho años, un menor con trastorno del espectro autista que requiere educación y atención especializada.

"Lo que manda es bien recibido porque lo necesitamos para los gastos del niño", relató a EFE Keyla, quien cuida al menor mientras su hija trabaja en una repostería.

Su yerno, José, emigró hace cinco años y desde entonces aporta para su hijo, un esfuerzo al que también se suma una hermana de Keyla que lleva una década en el país norteamericano.

Las remesas alivian la carga del hogar y se destinan sobre todo a la educación, la alimentación y los medicamentos del niño, pero no alcanzan para cubrirlo todo debido al encarecimiento generalizado de la vida.

"El dinero nos ayuda en todo", pero "definitivamente no ajusta. Mi hija tiene que trabajar y yo también", afirma Keyla, quien para completar los ingresos trabaja como modista desde su casa.

Entre costuras, cuidados y cuentas por pagar, la mujer intenta mantener a flote a una familia con el único alivio patrimonial de contar con una casa propia, adquirida gracias a que su esposo también trabajó en EE.UU. durante un lustro.

La mujer también percibe que la situación en Estados Unidos se ha vuelto más difícil.

"Se ha notado bastante el cambio porque todo está más caro allá, la renta y todo eso. Es muy difícil mandar para todo lo que el niño necesita", señaló.

La familia vive entre la gratitud por el dinero que envía el padre del niño y el temor a que la situación migratoria o económica cambie.

"Ellos están preparados para volver algún día, porque nadie está seguro en ese lugar", concluyó.

El Salvador, valorar el esfuerzo

La salvadoreña Lucy Callejas, que tiene una hija en los Estados Unidos desde hace dos décadas, pide valorar las remesas, al existir a su juicio una percepción errónea sobre las condiciones económicas de quienes viven y trabajan en territorio estadounidense.

Cuando mi hija logra enviarme unos 100 dólares, guardo el dinero "con gran cariño, porque sé lo que le cuesta a mi hija", afirmó a EFE Callejas, que recuerda "lo que están viviendo allá, que días trabajan y días no, porque los quieren tirar para el país".

Lo bueno en Estados Unidos, dice, es que "los trabajos allá son mejor pagados", porque "por una hora lo mínimo que le pagan son 13 dólares", mientras que en El Salvador esa cantidad la gana en todo un día, y no les da para "ahorrar, ni para un par de zapatos ni para una camisa".

Pero insiste en las dificultades de los salvadoreños en el exterior y explica que su hija "está viviendo prácticamente solo para sobrevivir".

"Cuando le mandan unos centavos a uno, uno debe tratar de ahorrarlo o invertirlo en algo de valor, como medicamentos, que a veces no alcanzamos a cubrir con lo que tenemos aquí", aconsejó, y es que la remesa "debería ser bien valorada en nuestro país porque a ellos allá les cuesta muchísimo ganar el dinero".

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Molina Barreto: Desde que iniciamos esta magistratura, ha sido dirigida la institución de forma anómala e irregulart
Nacionales

Molina Barreto: "Desde que iniciamos esta magistratura, ha sido dirigida la institución de forma anómala e irregular"

09:26 AM, Jun 16
Monitoreo científico confirma inicio de transición hacia El Niño en Guatemalat
Nacionales

Monitoreo científico confirma inicio de transición hacia El Niño en Guatemala

08:34 AM, Jun 16
Día Mundial de las Tortugas Marinas: claves sobre su importancia ecológica y los riesgos que enfrentant
Tendencias

Día Mundial de las Tortugas Marinas: claves sobre su importancia ecológica y los riesgos que enfrentan

09:40 AM, Jun 16
Juzgado de Mixco dicta restricciones contra el futbolista Pedro Altánt
Deportes

Juzgado de Mixco dicta restricciones contra el futbolista Pedro Altán

08:50 AM, Jun 16
¡Sube de nivel! Tim Payne conquista las redes con su increíble español gracias a Duolingot
Farándula

¡Sube de nivel! Tim Payne conquista las redes con su increíble español gracias a Duolingo

07:17 PM, Jun 15

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026Copa del Mundoredes socialesEstados UnidosFIFAPNCMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar