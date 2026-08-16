 Barcelona golea al Basilea en su penúltimo partido amistoso
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Barcelona golea al Basilea en su penúltimo partido amistoso

El Barça cerrará su pretemporada el 19 de agosto ante el Al Ahly de Egipto, por el trofeo Joan Gamper.

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Celebración del FC Barcelona ante el Basilea - EFE
Celebración del FC Barcelona ante el Basilea / FOTO: Agencia EFE
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El Barcelona se impuso con autoridad por 2-5 al Basilea de Suiza en su penúltimo partido amistoso de pretemporada, en un encuentro que permitió al conjunto azulgrana continuar con su preparación de cara al inicio de la competición oficial. El equipo catalán mostró contundencia ofensiva y se llevó una victoria que también dejó varias noticias positivas de cara a los próximos compromisos.

Karim Adeyemi abrió su cuenta goleadora como futbolista del Barcelona, mientras que Hamza Abdelkarim también encontró el camino del gol. Lamine Yamal convirtió desde el punto de penalti y Bisiwu completó una destacada actuación individual al marcar por partida doble. La producción ofensiva permitió al conjunto dirigido por el Barça superar al cuadro suizo y cerrar con buenas sensaciones este nuevo ensayo.

Lo que viene para el Barcelona

Además de la goleada, el encuentro dejó otros estrenos importantes. Gordon tuvo sus primeros minutos con la camiseta azulgrana, mientras que Adeyemi y Bisiwu celebraron sus primeros tantos como jugadores del Barcelona. El doblete de Bisiwu fue especialmente destacado, al convertirse en una de las figuras ofensivas de una noche en la que el equipo catalán respondió con eficacia frente al arco rival.

El Barcelona disputará su último amistoso de pretemporada el próximo 19 de agosto, cuando se enfrente al Al Ahly de Egipto por el Trofeo Joan Gamper. Posteriormente llegará el momento de competir por los puntos: el conjunto azulgrana debutará en LaLiga el domingo 23 de agosto, cuando visite el Martínez Valero para medirse con el Elche. Aunque la primera jornada del campeonato ya comenzó este fin de semana, algunos encuentros fueron reprogramados.

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