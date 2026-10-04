 Agujero de grandes proporciones causa alarma en Mixco
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Agujero de grandes proporciones causa alarma en Mixco

Las lluvias recientes causaron el colapso del asfalto y la formación de un agujero de grandes proporciones en la zona 7 de Mixco.

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Este orificio se hizo más grande con el paso de las horas., Redes sociales.
Este orificio se hizo más grande con el paso de las horas. / FOTO: Redes sociales.
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La colonia Pablo Sexto, zona 7 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, fue escenario para la aparición de un agujero de grandes proporciones, reportaron medios locales. El orificio causó alarma entre los pobladores, quienes rápidamente reportaron lo ocurrido a las autoridades.

Como consecuencia, delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) llegaron hasta el lugar y recomendaron a las familias en riesgo poner en práctica medidas de autoevacuación,

El ente de prevención aseguró que su personal verificó el agujero que se formó en la avenida Pablo VI, de la zona 7 de Mixco, destacando que el mismo se originó por el colapso de tuberías de drenaje, tras las fuertes lluvias de ayer.

Conred explicó que el daño afecta ambos carriles y se encuentra próximo a una vivienda. Por esa razón, representantes de Región I y BRI delimitaron el área y dieron recomendaciones de autoevacuación y autoalbergue a la familia.

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El Ministerio de Gobernación hizo un llamado a la calma, luego de que se generaran protestas violentas en el lugar.

Municipalidad de Mixco trabaja en el área del orificio

La Secretaría Ejecutiva de la Conred afirmó, por sus canales oficiales, que las autoridades municipales de Mixco trabajaron en el área con maquinaria.

Se recomienda evitar el sector, respetar la señalización y no acercarse al hundimiento", solicitó la SE-Conred.

En medio de la emergencia por el agujero que se abrió en este sector, un video mostró como un perro cayó a lo profundo de la hondonada que se formó. Un clip de apenas ocho segundos captó que el can caminaba distraído por el sector cuando fue directo al agujero, cayendo varios metros hasta el fondo de la caverna.

Sin embargo, las autoridades del municipio accionaron para rescatarlo sano y salvo.

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Este orificio se hizo más grande con el paso de las horas. - Redes sociales.

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