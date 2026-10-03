Llaman a la calma tras asesinato de periodista

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) emitieron comunicados este sábado, 3 de octubre de 2026, luego de que el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez generara inconformidad en la población y una serie de medidas de hecho que incluyeron disturbios en el municipio de San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango.
En su comunicado, la PNC lamentó y condenó el homicidio mencionado e hizo un llamado a la calma en la localidad donde se registraron las revueltas. La Dirección General de la PNC manifestó su más enérgico repudio ante el lamentable asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez.
Asimismo, la PNC aseguró que las investigaciones por el crimen contra el periodista siguen en curso, por lo que expresaron sus condolencias a la familia y al gremio periodístico. "Un equipo especializado de investigación criminal de la PNC y del Ministerio Público ya se encuentra desplegado y trabajando de forma prioritaria para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde crimen", aseguraron.
Asimismo, la entidad rechazó los actos vandálicos y la desinformación. "Repudiamos categóricamente la quema y destrucción de la Subestación Policial e inmuebles del municipio", subrayaron.
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Piden a los dolientes del periodista "no dejarse engañar"
"Advertimos a la población que con éstos actos suelen ser promovidos por actores criminales e intelectuales del hecho", la PNC explicó que posiblemente los que están detrás de la desinformación buscan manipular y generar caos, contaminar la escena del crimen, destruir evidencia crucial para desviar la atención de las autoridades.
En ese sentido, invocaron el Estado de Derecho, para explicar que destruir el patrimonio del Estado e impedir el libre tránsito de las fuerzas de seguridad puede convertirlos en cómplices. "Quien obstaculiza la justicia se convierte en cómplice de las estructuras criminales", argumentaron.
Llaman a fomentar la cultura de la denuncia
La PNC hizo un llamado a la denuncia ciudadana: "Instamos a la población de San Pedro Necta a mantener la calma, no dejarse instrumentalizar y colaborar con la justicia", solicitaron.
Para aportar datos o información verídica que contribuya a la captura de los responsables, la PNC pone a disposición sus líneas confidenciales con atención las 24 horas: 110 / 1561", comunicaron.
Ministerio de Gobernación se expresa por crimen contra el periodista
El Ministerio de Gobernación también lamentó profundamente el asesinato del comunicador Evelio Lizandro López Sánchez, ocurrido en San Pedro Necta, Huehuetenango, y expresó sus condolencias y solidaridad a su familia, colegas y comunidad.
Aseguraron que "la Policía Nacional Civil se encuentra desarrollando las diligencias que le corresponden y brindando el apoyo necesario a la investigación dirigida por el Ministerio Público, con el propósito de contribuir al esclarecimiento del crimen y la identificación de sus responsables".
Priorizan la investigación de lo ocurrido con el periodista
El móvil de este hecho deberá ser establecido por la investigación. Por esa razón, cualquier información relacionada con posibles responsables será tratada con responsabilidad y únicamente sobre la base de evidencia", afirmaron.
Ante los hechos posteriores ocurridos en el municipio, el Ministerio de Gobernación afirmó que comprende y respeta la legítima exigencia ciudadana de justicia. Sin embargo, argumentó que "ninguna acusación puede sustituir una investigación ni el debido proceso, y la violencia contra personas, viviendas, vehículos o instalaciones públicas, ni tampoco puede constituirse en una forma de justicia".
Aseguraron que la PNC continuará trabajando para restablecer plenamente las condiciones de seguridad en San Pedro Necta, proteger a la población y apoyar el esclarecimiento de todos los hechos ocurridos.
La justicia exige rapidez, pero también evidencia, legalidad y responsabilidad", finalizaron.