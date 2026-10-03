Ataque armado deja una mujer fallecida en bulevar Los Olivos

Bomberos Municipales atendieron a una mujer que fue víctima de un ataque armado en el bulevar Los Olivos de la zona 18 capitalina, frente al asentamiento Candelaria, durante la mañana de este sábado, 3 de octubre de 2026. Los paramédicos confirmaron que la víctima falleció por una herida de proyectil de arma de fuego en el lugar.
La Policía Municipal de Tránsito de la capital (Policía MT) reportó que en el lugar del hecho fue necesario hacer un cierre vial, por lo que pidió a los usuarios con destino a la colonia Maya y sectores aledaños que usen vías alternas por el cierre de la ruta.
Los rescatistas precisaron que el ataque armado ocurrió en el bulevar Los Olivos, frente a la manzana 55 y lote 586 del asentamiento Candelaria.
Paramédicos calcularon que la víctima mortal tiene al menos 46 años y añadieron que se desconoce el contexto en el que ocurrió el ataque armado con arma de fuego en Los Olivos. Asimismo, indicaron que la víctima no ha sido identificada.
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Cierre en los Olivos durante tres horas más
La Policía MT no descartó que la vía permanezca cerrada por al menos tres horas más, porque las autoridades llegaron hasta el lugar del crimen para iniciar las primeras investigaciones.
En imágenes se pudo constatar que el paso con rumbo a la colonia Maya, zona 18 capitalina, quedó completamente cerrado.
El cuerpo de la víctima mortal quedó sobre el carril derecho de la vía, junto a la acera peatonal y frente a una pared hecha con láminas de zinc. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario del crimen, en espera de la llegada del Ministerio Público.
Las fotos también evidenciaron que la mujer portaba una bolsa con pan francés al momento de ser agredida con el arma de fuego.