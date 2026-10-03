Ciclones y vaguadas favorecerán lluvias del fin de semana

El Centro de Análisis y pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó condiciones favorables para las lluvias durante el presente fin de semana, comprendido entre el sábado, 3 de octubre de 2026 y domingo 4 de octubre de 2026.
La pronosticadora, Ana Pérez informó que en este periodo se experimentarán ccirculaciones ciclónicas, la presencia de una vaguada en altura y el acercamiento de la vaguada monzónica, lo que favorecerán abundante ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
"También podría presentarse ingreso de humedad desde el mar Caribe y lluvias abundantes todo el fin de semana. Por el momento no se prevé el acercamiento de algún ciclón tropical que pudiera afectar las condiciones del país", agregó Pérez.
La experta señaló inestabilidad que se mantiene en la atmósfera, lo que favorecerá el ingreso abundante de humedad desde el océano Pacífico y el mar Caribe. "Esto podría ocasionar lluvias en gran parte del país y no se descartan eventos de lluvia fuerte, principalmente en las regiones al centro del territorio nacional, Boca Costa, occidente y el altiplano central".
Pérez indicó que estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y no se descarta que se extiendan hasta horas de la noche.
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Lluvias durante el sábado y el domingo
El Insivumeh indicó que, para este sábado, durante la mañana, se mantendrá un cielo despejado en la mayor parte del país. A partir del mediodía podría presentarse desarrollo de la nubosidad y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores al sur y centro del país.
Para el domingo, el Insivumeh señaló que continuarán las condiciones lluviosas, presentándose acumulados importantes en gran parte del país.
"Estas lluvias podrían mantenerse de carácter intermitente durante la mayor parte del día, especialmente en occidente y altiplano central", precisó Pérez.
La experta no descartó lluvias o lloviznas en la madrugada del domingo en sectores como la Franja Transversal del Norte y lluvias intermitentes durante todo el día.
La cobertura nubosa podría favorecer un descenso en la temperatura máxima al sur y Norte del país, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los 32 y los 34 grados Celsius. En Occidente, las máximas se mantendrán entre 22 y 26 grados, y en Altiplano Central podríamos tener temperaturas entre los 26 y 28 grados.
"Para el día domingo podrían presentarse nublados parciales a totales desde horas de la mañana en sectores al norte del territorio nacional. No se descarta la presencia de lluvias durante la mañana y la tarde en sectores al sur y centro del país. Durante la noche y madrugada podrían presentarse nublados sobre Fran del Norte y Caribe. Al sur del país se prevé que continúen las lluvias", agregó.