 Doblete de Ana Lucía Martínez le da el triunfo a Cruz Azul
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Un doblete de Ana Lucía Martínez le da el triunfo a Cruz Azul

La futbolista guatemalteca anotó dos goles clave para que el Cruz Azul venciera 0-2 a Necaxa y siga en la lucha por entrar a la liguilla

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Celebración de Ana Lucía Martínez ante el Necaxa - Cruz Azul
Celebración de Ana Lucía Martínez ante el Necaxa / FOTO: Cruz Azul
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Ana Lucía Martínez firmó el doblete con el que Cruz Azul Femenil se impuso 2-0 a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en el cierre de la actividad sabatina de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil. La delantera guatemalteca abrió el marcador poco antes del descanso, al minuto 41, con un penal inalcanzable para la portera Adriana Meza, y selló la victoria en el complemento, alrededor del minuto 75, al definir un contragolpe en el que la asistencia de Brenda Cerén dejó atrás a la zaga local. El marcador no se movió más: las celestes controlaron el encuentro como visitantes y las hidrocálidas no encontraron respuesta.

El triunfo no fue casualidad de un solo instante. Cruz Azul salió con la obligación de sumar de tres para no alejarse de la zona de liguilla y lo hizo con orden, pese a las amonestaciones y a los cambios que ambos banquillos introdujeron en la segunda mitad. Bajo la dirección de Raúl "Potro" Gutiérrez, La Máquina neutralizó los intentos de reacción de Necaxa y convirtió en goles las dos llegadas más claras de Martínez, quien volvió a aparecer como la referencia ofensiva del conjunto cementero.

Otra brillante actuación de Ana Lucía Martínez

En la tabla, el resultado deja a Cruz Azul con 15 puntos tras diez jornadas en el Grupo A, en la pelea por el quinto o sexto sitio —igualado en unidades con Santos, aunque con peor diferencia de goles— y a cuatro puntos de Toluca, cuarto clasificado y, por ahora, dentro de la zona que otorga boleto a la siguiente ronda. La victoria mantiene viva la aspiración celeste de pelear un lugar en la fase final, en un torneo en el que cada unidad pesa cada vez más.

Para Necaxa el panorama sigue siendo el más adverso del certamen. El conjunto dirigido por Hugo Sánchez sumó su décima derrota consecutiva, permanece con cero puntos y cierra la Jornada 10 en el último lugar del Grupo B, con la peor diferencia de goles de la competencia. El contraste entre ambos proyectos quedó otra vez en evidencia en el Victoria: mientras Cruz Azul se aferra a la pelea por la liguilla, las Centellas aún no han logrado inaugurar su casillero en el Apertura 2026.

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Ana Lucía Martínez, jugadora del Cruz Azul Femenino - Cruz Azul

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