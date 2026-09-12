Ana Lucía Martínez anota un golazo en triunfo de Cruz Azul

Ana Lucía Martínez volvió a hacerse presente en el marcador en la Liga MX Femenil y contribuyó al triunfo de Cruz Azul sobre Pumas por 3-2, en un encuentro correspondiente a la jornada 7 disputado en la Unidad Deportiva Centenario, en Morelos. La guatemalteca fue la encargada de abrir el marcador para las Celestes, que consiguieron una importante victoria ante el conjunto universitario.
El cuadro felino comenzó el partido con mayor iniciativa y generó varias aproximaciones sobre la portería de Cruz Azul. Sin embargo, al minuto 24, Martínez aprovechó un pase dentro del área chica, recortó a una defensora de Pumas y sacó un disparo que superó a la guardameta Wendy Guevara para poner el 1-0. La ventaja celeste se mantuvo hasta el minuto 35, cuando Cristina Torres consiguió el empate con un remate raso.
Sufrido triunfo de Cruz Azul
Pumas logró darle la vuelta al marcador en el complemento gracias a Priscila Chinchilla, quien al minuto 66 aprovechó un balón suelto dentro del área para marcar el 2-1. Cruz Azul no bajó los brazos y encontró la igualdad al 75, cuando Uchenna Kanu se anticipó a la salida de Guevara y definió frente al arco. Cinco minutos después, la atacante nigeriana apareció nuevamente para completar su doblete y darle a las Celestes el 3-2 definitivo.
El triunfo representó el segundo consecutivo para Cruz Azul bajo la dirección de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez y permitió al conjunto celeste llegar a 12 puntos para ubicarse en el quinto lugar del Grupo A. Pumas, por su parte, se quedó con nueve unidades en la cuarta posición. Para Ana Lucía Martínez, el encuentro tuvo un significado especial al aportar con su anotación en una victoria que Cruz Azul consiguió después de remontar el marcador en la segunda mitad.