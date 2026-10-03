 Declaran luto en Chaquijya por ataque armado contra familia
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Declaran luto en Chaquijya por ataque armado contra familia

La Municipalidad Indígena de Sololá condenó enérgicamente el ataque armado que dejó a dos esposos fallecidos y a su hija herida.

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En el lugar del ataque quedaron dos vehículos totalmente quemados., Redes sociales.
En el lugar del ataque quedaron dos vehículos totalmente quemados. / FOTO: Redes sociales.
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"Chaquijya está de luto", aseguró un comunicado de la Municipalidad Indígena de Sololá emitido este sábado, 3 de octubre de 2026, por el ataque armado en contra de una familia que dejó dos esposos fallecidos y a su hija con heridas.

La entidad condenó enérgicamente el hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado, 3 de octubre de 2026, destacando que lo ocurrido "enluta a las familias afectadas, a toda la comunidad y al pueblo de Sololá".

"Lamentamos profundamente la muerte de dos personas y expresamos nuestra solidaridad con la persona que permanece hospitalizada", declararon las autoridades indígenas por lo ocurrido en Chaquijya; también mostraron solidaridad con sus seres queridos.

La Municipalidad Indígena de Sololá exigió al Ministerio Público "una investigación inmediata, exhaustiva y transparente; que identifique y lleve ante la justicia a los responsables, y que esclarezca plenamente los hechos". Asimismo, declararon que Chaquijya exige justicia para que este crimen no puede quedar impune.

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La APEHUE condenó el ataque armado en contra del comunicador, Evelio Lisandro López Sánchez y pidió una inmediata investigación.

Las víctimas en la aldea Chaquijya

Medios locales publicaron distintas notas de duelo, lamentando lo ocurrido e identificando a los fallecidos como Lucas González y Margarita Sigajau. En detalle, en la comunidad publicaron que el ataque armado contra la familia ocurrió a las 1:50 horas cuando hombres armados ingresaron a una vivienda y quemaron dos microbuses.

De inmediato varios vecinos salieron a ver lo que ocurría por lo que los agresores dispararon en contra de los pobladores, dejando a las dos víctimas fallecidas y una tercera herida en estado delicado. Agregaron que los responsables del ataque armado habrían escapado con rumbo desconocido.

En reportes locales, periodistas del lugar describieron que dentro del lugar del crimen quedaron varias evidencias, como herramientas usadas por los agresores y recipientes con gasolina, posiblemente para incendiar más objetos a su paso.

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En el lugar del ataque quedaron dos vehículos totalmente quemados. - Redes sociales.

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