 Resultado Xelajú vs. San Pedro por el Apertura 2026
Deportes

Xelajú se impone ante San Pedro y ya se ubica dentro del top 6

Con este triunfo, los quetzaltecos ingresan a los puestos que darán más adelante la posibilidad de ir a la pelea por el título nacional.

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Xelajú vs. San Pedro por el Apertura 2026 de Liga Nacional
Xelajú vs. San Pedro por el Apertura 2026 de Liga Nacional / FOTO: Wilber Colloy
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Xelajú M. C. recibió la noche de este sábado a San Pedro F. C. en la ronda de las revanchas, y el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango fue el escenario deportivo para este vital encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Apertura 2026: Xelajú 2-0 San Pedro  

El encuentro estuvo marcado por dos momentos durante la primera parte del partido. Al 25, la expulsión de Kevin Ruiz, y, al 45+1, el gol de Juan Luis Cardona.

Cuando el partido estaba complicado y con empate 0-0, San Pedro llevó una contra por intermedio de German Águila, quien fue sujetado por Kevin Ruiz, siendo este el último jugador, por ende, debía ser expulsión.

Pero ahí surgió la duda e incertidumbre en el estadio Mario Camposeco, ya que el árbitro Wildomar Ramírez no aceptaba la tarjeta del Football Video Support (FVS) que quería utilizar Edwin Vásquez, el técnico de San Pedro.

Mientras el "Chino" agitaba su tarjeta azul, el línea Bryan Juárez conversó con Wildomar Ramírez y expulsó a Kevin Ruiz sin necesidad del apoyo tecnológico, aunque su decisión fue retardad.

Con Kevin Ruiz expulsado, fue el técnico de Xelajú, el mexicano Roberto Hernánde quien pidió revisión de la jugada en el FVS, pero tras el análisis respectivo, el central ratificó su decisión y era roja para los locales.

El partido llegó al tiempo adicional, con un Xelajú superior, pero con un cuadro visitante bien replegado y ordenado. Pero lamentablemente para los intereses sampedranos, se cometió un error y se falló en el momento menos indicado.

El uruguayo Diego Casas tomó el esférico y lo paseó por el área grande y luego de varios recortes asistió a Luis Cardona, quien sacó un remate de derecha para vencer al portero Vander Cruz y colocar el 1-0 cuando todo pintaba que el primer tiempo finalizaría sin goles.

Triunfo local 

Al minuto 49, San Pedro lograba anotar por intermedio de German Águila, pero en plena celebración, se señaló posición ilícita y por ende anulación de la jugada. Hubo revisión en el FVS y pese a que las imágenes de televisión no dejaban tan claro el desenlace de la jugada, el central ratificó la decisión y el marcador seguía a favor de los locales. 

Hubo cambios en el segundo tiempo, pero el marcador seguía estancado con el 1-0 hasta que se llegó el minuto 71 cuando Steven Cárdenas apareció para colocar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo de Roberto Hernández.

Al 87, Kevin Illescas de San Pedro salió expulsado del partido tras una fuerte barrida donde golpeó a un rival. 

Con este triunfo, Xelajú igualó los 18 puntos de San Pedro y por diferencia de gol, el cuadro altense ingresa al top 6 y saca a los sampedranos. 

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. San Pedro | Wilber Colloy

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