 Suspensión del tráfico aéreo en EE.UU. afecta vuelos en Guatemala
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Suspensión del tráfico aéreo en EE.UU. afecta vuelos en Guatemala

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación.

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Imagen referencial compartida por la DGAC.
Accidente de avión en el aeropuerto La Aurora / FOTO:
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que de acuerdo con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), se ordenó que todo el tráfico de salida permanezca en tierra hasta nuevo aviso.

La agencia estadounidense, indicó además que los vuelos internacionales entrantes serán gestionados caso por caso.

En el caso de Guatemala, los vuelos afectados son American 1013 con destino a Dallas; American 2395, con destino a Miami, y el avión de carga UPS371, los cuales permanecen en el Aeropuerto Internacional La Aurora. 

La DGAC indicó que dicha disposición puede generar atrasos y cambios en algunos vuelos de llegada y salida desde y hacia Estados Unidos.

También fueron afectados vuelos que ya se encontraban cerca de Estados Unidos y debieron regresar, como el caso de VOC4062 que se dirigía de Guatemala a Los Ángeles, pero retornó al espacio aéreo guatemalteco. 

Aeronáutica también indicó que mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas y continuará informando de manera oportuna conforme se reciban datos verificados, indicó.

La DGAC también recomendó mantener la calma, no compartir rumores, especulaciones ni información no confirmada; consultar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

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La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida “deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso” y que los “vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso”.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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