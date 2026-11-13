 Guatemala: Ambiente de fe envuelve al estadio El Trébol
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Guatemala: Ambiente de fe y pasión envuelve al estadio El Trébol

Disfruta de la fotogalería del ambiente en el estadio Manuel Felipe Carrera previo al duelo Guatemala vs. Canadá.

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Ambiente en las afueras del estadio El Trébol
Ambiente en las afueras del estadio El Trébol / FOTO: Alex Meoño
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El estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, se prepara este viernes para vivir una noche especial. A las 20:00 horas, la Selección Nacional de Guatemala enfrenta a Canadá en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027. En la previa, el entorno ya respira futbol, esperanza y un amor profundo por la "Bicolor", que dirige el técnico mexicano Luis Fernnado Tena.

Al cierre de la tarde, las calles aledañas al estadio El Trébol se tiñeron de azul y blanco. Familias enteras, niños, adolescentes y adultos con banderas en las manos avanzaron hacia el escenario deportivo. Las camisolas oficiales se mezclan con versiones caseras, pelucas azules y blancas, caras pintadas con el escudo nacional y atuendos especiales: capas, sombreros y bufandas que convierten a cada aficionado en un símbolo viviente de la afición chapina.

Se escucharon porras espontáneas como: "¡Guatemala, Guatemala!" y gritos de aliento que cruzan generaciones. Abuelos y sus nietos, madres que pintan las mejillas de sus hijos y jóvenes que corean con fuerza demostraron un apoyo incondicional.

Se cumple un año de la dolorosa derrota de Guatemala ante Panamá

El 13 de noviembre de 2025, los aficionados guatemaltecos lloraron a gota amarga la no clasificación al Mundial 2026.

Un pueblo de fe apoya a la Selección Nacional de Guatemala 

La fe se siente tangible: muchos levantaron las manos, algunos rezaron en silencio y otros simplemente abrazan a sus compañeros de grada con la certeza de que la Selección no estará sola.

El Trébol, con entradas agotadas (y un 25% menos en su capacidad por la sanción impuesta por la Concacaf a Federación de Futbol de Guatemala), promete convertirse en un espacio de emoción a pesar de la restricción de aforo. El amor por los colores no se mide en espacio, sino en entrega. Cada peluca, cada rostro pintado y cada camisola representa más que vestimenta: es la expresión de un pueblo que se entrega por completo a su equipo.

Esta noche, más allá del resultado, El Trébol será el escenario de un acto de fe colectiva. Guatemala y su gente se abrazan en torno a la Selección, listos para empujar con el corazón. El futbol, una vez más, une a un país.

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

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