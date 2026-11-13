Guatemala: Ambiente de fe envuelve al estadio El Trébol

El estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, se prepara este viernes para vivir una noche especial. A las 20:00 horas, la Selección Nacional de Guatemala enfrenta a Canadá en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027. En la previa, el entorno ya respira futbol, esperanza y un amor profundo por la "Bicolor", que dirige el técnico mexicano Luis Fernnado Tena.
Al cierre de la tarde, las calles aledañas al estadio El Trébol se tiñeron de azul y blanco. Familias enteras, niños, adolescentes y adultos con banderas en las manos avanzaron hacia el escenario deportivo. Las camisolas oficiales se mezclan con versiones caseras, pelucas azules y blancas, caras pintadas con el escudo nacional y atuendos especiales: capas, sombreros y bufandas que convierten a cada aficionado en un símbolo viviente de la afición chapina.
Se escucharon porras espontáneas como: "¡Guatemala, Guatemala!" y gritos de aliento que cruzan generaciones. Abuelos y sus nietos, madres que pintan las mejillas de sus hijos y jóvenes que corean con fuerza demostraron un apoyo incondicional.
Un pueblo de fe apoya a la Selección Nacional de Guatemala
La fe se siente tangible: muchos levantaron las manos, algunos rezaron en silencio y otros simplemente abrazan a sus compañeros de grada con la certeza de que la Selección no estará sola.
El Trébol, con entradas agotadas (y un 25% menos en su capacidad por la sanción impuesta por la Concacaf a Federación de Futbol de Guatemala), promete convertirse en un espacio de emoción a pesar de la restricción de aforo. El amor por los colores no se mide en espacio, sino en entrega. Cada peluca, cada rostro pintado y cada camisola representa más que vestimenta: es la expresión de un pueblo que se entrega por completo a su equipo.
Esta noche, más allá del resultado, El Trébol será el escenario de un acto de fe colectiva. Guatemala y su gente se abrazan en torno a la Selección, listos para empujar con el corazón. El futbol, una vez más, une a un país.