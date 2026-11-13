Se cumple un año de la derrota de Guatemala ante Panamá

Hace un año había un ambiente de fiesta previo al duelo eliminatorio mundialista de la quinta fecha entre Guatemala y Panamá, el cual se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y en donde la "Bicolor" necesitaba de un triunfo para llegar al enfrentamiento ante Surinam (cinco días después) con opciones claras de clasificarse a su primera Copa del Mundo de la FIFA, la cual se celebraría en territorio estadounidense, mexicano y canadiense.
Los aficionados estaban sobrados e hicieron de menos al futbol panameño y a todos sus protagonistas: dirigentes, futbolistas, afición y periodistas. Panamá llegó a Guatemala con la idea de recuperar territorio perdido y seguir en esa línea de sendas victorias y de logros importantes en el área de Concacaf.
Al minuto 12, la afición quedó helada. Óscar Santis enfrentó a Orlando Mosquera y cometió uno de sus grandes y peores fallos de su carrera futbolística: Elevó la pelota y el esférico terminó a un costado del paral derecho del portero panameño.
Tras ese autogolpe de los chapines, vino la magia de Cecilio Waterman con anotaciones al 30 y 44 para un doloroso 0-2 al término del primer tiempo.
El final del camino terminó con la no clasificación al Mundial 2026
Para la segunda parte, Arquímides Ordóñez al 69 lograba descontar y acercar a Guatemala al empate, el cual llegó al 73 gracias al tanto de Rudy Muñoz. La vida volvía al aficionado chapín.
Pero luego vino el golpe de realidad. Gol de José Fajardo al 78 y un merecido 2-3 para Panamá que demostró gallardía, algo que le faltó a Guatemala.
El partido llegó al final y entre lágrimas, los guatemaltecos observaron cómo la clasificación directa a la Copa del Mundo de la FIFA se le escapaba al técnico Luis Fernando Tena.
Más adelante, y con pocas opciones de ir al Mundial de forma directa o al repechaje, Guatemala le ganó a Surinam (3-1) y Panamá hizo lo propio ante El Salvador (3-0) y los chapines se quedaron, como siempre, con las manos vacías.
Hace un año, la soberbia de un país le hizo tanto daño al futbol chapín, que firmó otro fracaso en su intento de clasificarse al Mundial 2026.
Un año después, y siendo un "Viernes 13", Guatemala juega de nuevo en El Trébol, y lo hace ante la mundialista Canadá en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde busca dos grandes logros: clasificarse de forma directa a la Copa Oro 2027 y estar en la "Final Four" de la Liga de Naciones de la Concacaf.