 Previa del Guatemala vs. Canadá por Concacaf Nations League
Deportes

¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébol

Duelo de pronóstico reservado se juega esta noche en Guatemala por la Concacaf Nations League.

Compartir:
Guatemala y los porteros para eliminatoria ante Canadá
Guatemala y los porteros para eliminatoria ante Canadá / FOTO: FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las selecciones de futbol de Guatemala y Canadá se enfrentarán este viernes a las 20:00 horas GT en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un duelo crucial para lograr la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, disputa por primera vez los cuartos de final del torneo tras terminar como líder del grupo B de la Liga A, por delante de selecciones como Surinam, Jamaica y Honduras.

Canadá llega al compromiso tras realizar un campamento de preparación en Quintana Roo (México) y con una convocatoria de 23 futbolistas encabezada por su capitán Alphonso Davies, del Bayern Múnich, y el delantero Jonathan David, del Atlético de Madrid.

Iván Barton dirigirá el Guatemala vs. Canadá

El árbitro salvadoreño que dirigió la semifinal Francia-España en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer centroamericano en llegar a esa instancia, impartirá justicia en El Trébol.

El técnico estadounidense Jesse Marsch recupera a Davies tras superar una lesión muscular y mantiene la base de jugadores que participaron en la Copa del Mundo de 2026.

Por su parte, Guatemala afrontará el choque en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol (en el suroeste de la capital), con las bajas por lesión del mediocampista Jorge Aparicio y del defensa Stheven Robles, además de William Fajardo, Jonathan Franco y Carlos Estrada, suspendidos.

Tena sí contará con los delanteros legionarios Oscar Santis (Brunei DPMM FC, Malasia), Darwin Lom (The Strongest, Bolivia) y Rubio Rubín (El Paso Locomotive FC, Estados Unidos).

Guatemala vs. Canadá: así está el historial entre ambas selecciones

De acuerdo con los registros oficiales de la FIFA, el primer enfrentamiento entre guatemaltecos y canadienses se produjo el 2 de septiembre de 1972.

Últimos enfrentamientos entre Guatemala y Canadá

En los últimos 18 meses ambas selecciones se midieron dos veces, con triunfo en penaltis para Guatemala en cuartos de final de la Copa Oro 2025 (empate en 90 minutos) y derrota para la "Bicolor" por 0-1 en un amistoso en enero pasado.

La eliminatoria se resolverá el próximo lunes en Toronto, donde el ganador de la serie avanzará a las finales de la Liga de Naciones previstas para marzo de 2027 en Los Ángeles (EE. UU.) y obtendrá el cupo directo a la Copa Oro, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar.

El encuentro se disputará a las 20:00 horas y se espera un escenario colmado, con todas las entradas (alrededor de seis mil aficionados) vendidas desde hace dos semanas.

El partido será dirigido por el salvadoreño Iván Barton, internacional con experiencia en las Copas del Mundo de 2022 y 2026, edición esta última en la que dirigió la semifinal entre Francia y España.

Foto embed
Promocional del Guatemala vs. Canadá - EU Digital

*Información EFE.

En Portada

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapat
Nacionales

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapa

08:18 AM, Nov 13
Aquí hay una balacera: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapat
Nacionales

"Aquí hay una balacera": video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

08:23 AM, Nov 13
¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébolt
Deportes

¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébol

07:43 AM, Nov 13
Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridost
Nacionales

Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridos

07:37 AM, Nov 13
Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York t
Nacionales

Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

07:53 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadEstados UnidosJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar