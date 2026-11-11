Historial de duelos entre Guatemala y Canadá

La Selección de Guatemala tendrá un nuevo desafío frente a Canadá cuando ambas escuadras se enfrenten en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La serie, que se disputará a doble partido, comenzará este viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el lunes 16 en el BMO Field de Toronto, a las 19:00 horas. Antes de esta eliminatoria, el historial entre ambas selecciones refleja una ventaja considerable para el conjunto canadiense.
De acuerdo con los registros oficiales de la FIFA, el primer enfrentamiento entre guatemaltecos y canadienses se produjo el 2 de septiembre de 1972, en un partido amistoso que terminó con empate 2-2. Desde entonces, ambas selecciones han protagonizado 16 encuentros reconocidos en el listado proporcionado, con un balance de 10 victorias para Canadá, cuatro empates y solamente dos triunfos para Guatemala. Estos números evidencian la dificultad que históricamente ha representado la selección norteamericana para la Bicolor.
Guatemala busca dar un golpe sobre la mesa ante Canadá
Entre los resultados más destacados aparece la victoria guatemalteca por 2-0 sobre Canadá, conseguida el 19 de agosto de 2004 durante la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. También figura el triunfo por 1-0 del 9 de octubre de 1988, en la clasificación para la Copa del Mundo de Italia 1990.
Por su parte, los canadienses han conseguido imponerse en varias ocasiones, incluida una goleada de 3-0 en la Copa Oro de 2007. Los dos enfrentamientos más recientes incluidos en el registro terminaron igualados: 0-0 en la Copa Oro de 2023 y 1-1 en la edición de 2025, aunque Guatemala se impuso 6-5 en la tanda de penales.
El último antecedente entre ambas selecciones se produjo en enero de 2026, cuando Canadá consiguió una victoria por 1-0 en el BMO Stadium de Los Ángeles, con anotación de Jace Russell-Rowe. Sin embargo, ese compromiso no está catalogado como un amistoso de Clase A por la FIFA, por lo que debe distinguirse de los 16 partidos del registro oficial mencionado.
Así, si se incorpora ese encuentro al balance general de enfrentamientos, Canadá suma 11 victorias, Guatemala mantiene dos triunfos y se registran cuatro empates. Ahora, la Bicolor tendrá una nueva oportunidad de cambiar la historia y dar un golpe de autoridad ante uno de los rivales más exigentes de la región.