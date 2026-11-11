 El salvadoreño Iván Barton dirigirá el Guatemala vs. Canadá
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Iván Barton dirigirá el Guatemala vs. Canadá

El árbitro salvadoreño que dirigió la semifinal Francia-España en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer centroamericano en llegar a esa instancia, impartirá justicia en El Trébol.

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Iván Barton hizo historia al dirigir la semifinal del Mundial 2026
Iván Barton hizo historia al dirigir la semifinal del Mundial 2026 / FOTO: EFE
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El salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros será el árbitro principal del partido de ida entre Guatemala y Canadá, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. La designación coloca a uno de los jueces más experimentados de la región frente a un duelo de alta intensidad, en el que la selección chapina busca dar un paso histórico hacia las semifinales y la clasificación a la Copa Oro 2027. Barton estará acompañado por sus habituales colaboradores: el asistente salvadoreño David Morán, el nicaragüense Antonio (Henry) Pupiro y el cuarto oficial costarricense Gabriel Calderón.

Nacido el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador, Barton tiene 35 años y recibió el gafete FIFA en 2018. Además de su labor arbitral, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador y ha ejercido como profesor de Química Orgánica en esa casa de estudios, lo que lo convierte en uno de los pocos árbitros de élite que combina una carrera académica sólida con el silbato profesional. Dirige habitualmente en la Primera División de El Salvador y, desde 2023, también en la Liga Profesional Saudí.

Iván Barton se volvió viral en el Mundial 2026

Su trayectoria internacional incluye la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Mundial Sub-17 de 2019, finales de la Liga de Campeones de la Concacaf y dos Mundiales consecutivos. EnCatar 2022 dirigió Alemania-Japón, Brasil-Suiza y el octavos de final Inglaterra-Senegal. En el Mundial 2026 destacó especialmente: fue el primer árbitro en aplicar la nueva regla que prohíbe cubrirse la boca durante una discusión (conocida como "Ley Vinícius"), al expulsar a Miguel Almirón en el Turquía-Paraguay. Luego pitó Japón-Suecia, el octavos de final Suiza-Colombia y, de manera histórica, la semifinal Francia-España (0-2), convirtiéndose en el primer centroamericano en dirigir una semifinal mundialista y en el juez de la región con más partidos en Copas del Mundo.

Barton se caracteriza por su firmeza, excelente condición física y control estricto de la disciplina, cualidades que lo han llevado a manejar partidos tensos, como la semifinal de la Liga de Naciones 2023 entre México y Estados Unidos, donde mostró cuatro tarjetas rojas y terminó el encuentro anticipadamente por cánticos ofensivos. 

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Ivan Barton en un partido entre Estados Unidos y Panamá en las eliminatorias - Archivo

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