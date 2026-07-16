FIFA responde a Deschamps tras sus críticas al salvadoreño Iván Barton

La respuesta de FIFA a Deschamps tras sus críticas contra el árbitro centroamericano.

Las críticas de Didier Deschamps al arbitraje de la semifinal entre Francia y España encontraron una respuesta inmediata de la FIFA. El organismo salió en defensa del salvadoreño Iván Barton, cuestionado por el entrenador francés tras la eliminación de los Bleus.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue contundente al respaldar al silbante centroamericano y aseguró que su designación para un partido de esa magnitud respondió al nivel mostrado durante el Mundial 2026.

En respuesta a los comentarios de Didier Deschamps preguntándose si el árbitro del partido tenía nivel para dirigir una semifinal, la respuesta de la FIFA es clara: sí, absolutamente, nuestros árbitros son de clase mundial", afirmó el exárbitro italiano.

Después del partido disputado en Arlington, Texas, Deschamps evitó profundizar en sus cuestionamientos, aunque dejó clara su inconformidad con varias decisiones arbitrales.

¿Tiene nivel el árbitro para dirigir una semifinal del Mundial? No voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también", declaró.

Bajo rendimiento ofensivo

El técnico francés, sin embargo, reconoció que la principal causa de la derrota estuvo en el bajo rendimiento ofensivo de su equipo ante España.

La polémica arbitral ha sido una constante durante el Mundial. Egipto, por ejemplo, pidió la exclusión del francés François Letexier tras su actuación en la derrota ante Argentina en los octavos de final.

También generó debate la decisión de retirar la suspensión del estadounidense Folarin Balogun, medida que le permitió jugar contra Bélgica y que cobró relevancia después de que Donald Trump revelara que habló con Gianni Infantino sobre la disponibilidad del futbolista.

Pese a las críticas, la FIFA mantiene su respaldo a sus árbitros y sostiene que cuentan con el nivel necesario para dirigir los partidos más exigentes del futbol internacional.

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