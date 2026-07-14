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Con su gol ante Francia, Mikel Oyarzabal hace historia con España en el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Mikel Oyarzabal, goleador histórico de España en Mundiales
Mikel Oyarzabal, goleador histórico de España en Mundiales / FOTO: EFE

El internacional español firmó su quinto tanto del campeonato al marcar de penalti frente a Francia en el minuto 22 del partido.

Mikel Oyarzabal marcó con la selección española en el partido de semifinales que disputa ante Francia e igualó así el récord de mayor número de goles de un jugador de España en la misma edición de un Mundial, con cinco, logrado también por Emilio Butragueño y David Villa.

El internacional español firmó su quinto tanto del campeonato al marcar de penalti frente a Francia en el minuto 22 del partido, una cifra que le permite situarse sexto en solitario en la clasificación histórica de goleadores españoles en un solo Mundial.

Hasta ahora, el mejor registro lo compartían Emilio Butragueño, autor de cinco goles en México 1986, cuatro de ellos ante Dinamarca en octavos de final de dicho torneo, y David Villa, que alcanzó la misma cifra en Sudáfrica 2010, torneo en el que España conquistó el único título mundial de su historia.

Las tres “maldiciones” que amenazan a los favoritos del Mundial 2026

Francia, Inglaterra y Argentina llegan a las semifinales con el peso de tres curiosas estadísticas históricas que ningún equipo ha logrado romper en la Copa del Mundo.

Entre los máximos goleadores

Oyarzabal refuerza su papel como una de las referencias ofensivas de la selección de Luis de la Fuente, con 18 goles y seis asistencias en sus últimos 21 partidos con el equipo dirigido por el técnico riojano.

El gol también consolida su posición entre los máximos goleadores de la historia de la selección española. El delantero suma 30 tantos como internacional y se mantiene entre los mejores artilleros de España.

Clasificación que encabeza David Villa, con 59 goles, seguido por Raúl González (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37), David Silva (35), Mikel Oyarzabal (30) y Fernando Hierro (29).

Oyarzabal, ejerciendo como delantero titular de Luis de la Fuente, ha escalado puestos en dicha clasificación y ha anotado goles clave, como el que le dio la victoria a España en la final de la Eurocopa de 2024 frente a Inglaterra.

España terminó ganando el partido semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y dejó a Francia con las manos vacías, gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. La final del Mundial será el domingo 19 de julio a partir de las 13:00 horas de Guatemala.  

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Mikel Oyarzabal, goleador de los españoles - EFE

*Información EFE.

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