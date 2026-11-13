Miguel Ángel Asturias en Guatemala: Homenajes por su regreso

El regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala está marcado por una serie de homenajes académicos, culturales y populares, que comenzaron este viernes 13 de noviembre y continuarán durante el fin de semana.
En la presente jornada se realizó una ceremonia en la Universidad Popular (UP), la institución que él mismo ayudó a fundar en 1922 junto a un grupo de jóvenes universitarios guatemaltecos.
El evento reunió a familiares, autoridades, figuras del ámbito cultural y académico, así como a integrantes de la comunidad educativa, quienes resaltaron el compromiso de Asturias con la educación, la literatura y la transformación social en Guatemala.
En ese contexto, Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, expresó la emoción de la familia por lograr el regreso de los restos de su padre a Guatemala, calificando este momento como el cierre de una etapa y un acto de justicia. "Termina el exilio de Asturias. Miguel Ángel ha vuelto a su patria", expresó.
De igual forma, agradeció el respaldo de las instituciones que hicieron posible el retorno y resaltó el compromiso social y político de su padre, que trascendió fronteras.
Destacan significado histórico del regreso de Asturias
El presidente Bernardo Arévalo se refirió durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, a la llegada de los restos de Asturias a Guatemala. Destacó que este retorno permite reencontrarse con el pensamiento y la obra del Nobel guatemalteco, quien con su literatura y compromiso dejó una huella en la identidad nacional.
El mandatario resaltó la importancia de Asturias para la memoria colectiva, señalando que su regreso está acompañado de una serie de actividades destinadas a honrar su vida y legado. Señaló que el objetivo es acercar su obra a las nuevas generaciones y celebrar a uno de los grandes referentes de la cultura guatemalteca.
Mientras tanto, el ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas, explicó que el escritor entregó a Guatemala una voz propia al retratar la realidad mesoamericana y los mitos del país en libros como Leyendas de Guatemala y Hombres de Maíz. Subrayó que su obra, reconocida por la Academia Sueca en 1967, continúa dando identidad y conciencia colectiva al pueblo guatemalteco.
A criterio del funcionario, el regreso de Asturias repara una larga ausencia y representa un acto de justicia histórica.
Actividades en honor al escritor
El ministro de Cultura explicó la programación de las actividades conmemorativas en honor de Asturias:
Hoy (13 de noviembre):
- Homenaje académico, cultural y literario en la Universidad Popular.
- Reencuentro de los restos de Asturias con las calles del barrio de la Candelaria, seguido de un homenaje en la parroquia de la Candelaria.
- Misa oficiada por el arzobispo Gonzalo de Villa, a las 19:00 horas, y una serie de conversatorios y conciertos hasta la medianoche, invitando a la ciudadanía a reapropiarse del espacio público.
Mañana (14 de noviembre):
- Ceremonia en Kaminal Juyú, la antigua ciudad maya bajo la moderna Ciudad de Guatemala, a las 10:00 horas. Contará con la presencia de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, uniendo a dos personalidades de estatura universal.
- Homenaje popular en el Salón de Banderas del Palacio Nacional, a partir de las 18:00 horas, donde se podrá visitar la urna con las cenizas.
- Exposición de la memoria documental del Fondo Asturias del Archivo General de Centroamérica en el Salón de Banquetes, una muestra extraordinaria de material manuscrito que se exhibe por primera vez al público.
Domingo (15 de noviembre):
- Carrera "Leyendas de Guatemala", que iniciará a las 7:00 horas y tendrá su meta en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- Continuación del homenaje popular en el Palacio Nacional durante la mañana.
- Inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a las 16:00 horas.
- Presentación de "La tumba del gran lengua", del maestro Joaquín Orellana, a las 19:00 horas. Las últimas entradas están disponibles a través de las páginas del Ministerio de Cultura.