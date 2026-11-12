 El nobel Miguel Ángel Asturias regresa a Guatemala
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El nobel Miguel Ángel Asturias regresa a Guatemala

Los restos del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias fueron recibidos por el Presidente, Bernardo Arévalo.

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El presidente, Bernardo Arévalo de León, asiste junto a Miguel Ángel Asturias Amado, al acto donde recibieron los restos del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias., Foto EFE
El presidente, Bernardo Arévalo de León, asiste junto a Miguel Ángel Asturias Amado, al acto donde recibieron los restos del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. / FOTO: Foto EFE
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Los restos del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974), llegaron este jueves a Guatemala desde Francia más de medio siglo después de su muerte en España, y fueron recibidos por el Presidente, Bernardo Arévalo. 

Las cenizas del escritor llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

"Hoy Guatemala recibe con orgullo a uno de sus hijos más ilustres, que llevó el nombre de nuestro país a lo más alto de las letras universales. ¡Bienvenido a casa, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura!", escribió en X el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, acompañando un video con la llegada de las cenizas a manos del hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.

Asturias falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974 y sus restos reposaban en el cementerio parisino de Père Lachaise, un retorno a su patria que se produce tras décadas de gestiones oficiales y una vida marcada por una prolífica creación literaria, la militancia política y un prolongado exilio forzado por las dictaduras.

Ese vínculo entre la creación literaria y el compromiso político comenzó a gestarse en su infancia, cuando su padre, el juez Ernesto Asturias, fue destituido por el dictador Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) tras negarse a encarcelar a estudiantes que se manifestaban.

La medida obligó a la familia a trasladarse a las Verapaces, un territorio rural situado a unos 200 kilómetros al norte de la capital, donde el futuro escritor entró en contacto con las comunidades indígenas, sus tradiciones orales y su cosmovisión, que tanto influirían en su obra.

Años después, se graduó de abogado tras defender la tesis 'El problema social del indio' (1923) y participó en la fundación de la Universidad Popular.

Tras un breve paso por Londres, viajó a París en 1924, donde estudió en La Sorbona, participando allí en la traducción del francés al español del 'Popol Wuj' —el libro sagrado de los mayas k'iche' conocido anteriormente como Popol Vuh—, al tiempo que escribía 'Leyendas de Guatemala' (1930), inmersión en las raíces americanas que marcó el punto de partida de su obra.

El exilio

Asturias sufrió la pérdida de la ciudadanía tras el golpe de Estado de 1954 encabezado por Carlos Castillo Armas (1954-1957), lo que le obligó a vivir exiliado durante 12 años hasta la restitución de su nacionalidad en 1966. También debido a los regímenes autoritarios en España y Guatemala en el momento de su muerte, la familia decidió trasladar sus restos a Francia, donde había sido embajador.

"Repatriarlo es, en el fondo, el fin de su exilio, un acto simbólico que debe recordarnos que ningún guatemalteco debería ser forzado a dejar su patria por pensar distinto o por buscar un mejor futuro", recordó a EFE Raúl Figueroa Sarti, director y cofundador de la editorial F&G Editores, sello independiente que ha publicado 14 títulos de Asturias.

Frente a su posicionamiento político, en el autor destaca su fuerte vínculo con la cosmovisión maya k'iche', insumo clave para su producción, que surgió en Asturias de niño cuando debido a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), la familia se vio obligada a trasladarse a las Verapaces, un territorio rural situado a unos 200 kilómetros al norte de la capital, donde el futuro escritor entró en contacto con las comunidades indígenas.

Esta visión lo situaría en un lugar predilecto de lo que luego se llamó realismo mágico, una corriente literaria en la que se entremezcla lo extraordinario con la vida cotidiana y que tanto caracterizó a los autores del boom latinoamericano.

Asturias ganó en 1967 el Premio Nobel de Literatura, el primero de Guatemala hasta la obtención en 1992 del Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum. 

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Asturias falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974.

Vía EFE

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