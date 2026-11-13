Video de Paola Dalay presunta infidelidad a José Eduardo

Un video difundido en redes sociales ha reavivado la conversación sobre la historia entre Paola Dalay, César Romo y José Eduardo Derbez, centrando la atención en la posible coincidencia de fechas y vínculos entre los protagonistas.
La grabación, presumiblemente realizada en una terraza de Paseo de la Reforma durante la noche del 11 o 12 de julio de 2026, muestra al futbolista César Romo abrazando y besando a una mujer a quien varios usuarios identificaron como la influencer Paola Dalay, basándose en la ropa que llevaba puesta y que coincide con una publicación que ella compartió el 12 de julio.
Sin embargo, el rostro de la mujer no se distingue claramente en el material, por lo que la grabación no permite confirmar su identidad de manera concluyente.
La difusión de este video ocurre cuando ya se había confirmado la ruptura entre Paola Dalay y Derbez.
No obstante, la supuesta fecha del acercamiento con Romo ha generado especulaciones sobre si ese inicio ocurrió mientras Paola y José Eduardo aún mantenían una relación formal o en medio de un periodo de distanciamiento.
En ese entonces, Derbez se encontraba en España por motivos de trabajo, situación que intensificó la incertidumbre y los rumores en redes sociales.
La pareja, sin embargo, aclaró públicamente que la decisión de separarse se había tomado meses antes de su anuncio oficial.
El 1 de noviembre, a través de un video conjunto, Paola Dalay y José Eduardo Derbez compartieron que su separación no fue una decisión repentina, sino resultado de un proceso en el que intentaron solucionar problemas y mantener el bienestar de su hija, Tessa.
De acuerdo con Paola, la separación sentimental había ocurrido aproximadamente cinco meses antes del anuncio, aunque ambos seguían tratando asuntos relacionados con su hija.
Así lo confirmó
La primera imagen que unió a Paola Dalay con Romo fue durante el Gran Premio de México, detonando rumores sobre la presencia de un tercero en discordia. Poco después, la expareja confirmó la ruptura y la conversación digital se llenó de versiones encontradas.
El 2 de noviembre, ella confirmó que estaba saliendo con César Romo, aunque afirmó que no existía un noviazgo formal y que su vínculo inició después de su ruptura con Derbez.
La influencer fue enfática al negar cualquier tipo de infidelidad: "No hubo infidelidades de ninguno de los dos". Por su parte, José Eduardo Derbez respaldó esta versión, al asegurar que conocía acerca del acercamiento entre su expareja y Romo, e hizo un llamado para frenar los ataques contra la madre de su hija: "Yo jamás hablaré mal de ella".
Entre imágenes sin identificación clara, posturas divergentes y cronologías que cada parte cuenta de acuerdo a su vivencia, la polémica sobre este triángulo amoroso permanece circunscrita a lo que circula en redes sociales frente a lo que realmente ocurrió en la intimidad de sus protagonistas.