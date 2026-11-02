 Identidad del hombre que aparentemente engañó a José Eduardo
Farándula

La identidad del hombre con quien Paola Dalay habría engañado a José Eduardo Derbez

Tras confirmar su separación con el hijo de Eugenio Derbez, Paola enfrenta rumores de infidelidad tras una fotografía reveladora durante el Gran Premio de México.

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José Eduardo Paola Dalay, Instagram
José Eduardo Paola Dalay / FOTO: Instagram
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La reciente separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay ha dado un giro inesperado luego de que saliera a la luz el nombre de César Romo, futbolista mexicano señalado como supuesto tercero en discordia.

La polémica surgió tras la aparición de una fotografía donde la influencer aparece junto a Romo, en medio de versiones difundidas por el periodista Gabo Cuevas sobre una posible infidelidad.

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola confirmaron su ruptura mediante un video en redes sociales. Ambos explicaron que habían tomado la decisión desde hace tiempo y que, pese a la separación, mantendrán una relación cordial por el bienestar de su hija Tessa.

Sin embargo, la vinculación de César Romo en este contexto despertó dudas sobre las circunstancias detrás de la ruptura.

La controversia se intensificó a raíz de una imagen tomada durante el Gran Premio de México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la foto, Paola Dalay aparece abrazada por la cintura por César Romo mientras ambos posan para la cámara.

Según versiones de Gabo Cuevas, el futbolista compartió esta imagen en la sección Close Friends de su cuenta de Instagram.

Esto alimentó rumores sobre un posible romance, más aún por la cercanía de la publicación con el anuncio oficial del fin de la relación entre Paola Dalay y el hijo de Eugenio Derbez.

Foto embed
Paola Dalay César Romero - Instagram

La posición de ambos

En su mensaje conjunto dirigido a sus seguidores, el actor y la creadora de contenidos subrayaron que la ruptura se dio tras varios años de relación.

José Eduardo Derbez recalcó que la decisión se tomó con afecto y respeto por su hija Tessa, nacida en junio de 2024. La expareja afirmó que continuarán en contacto y sus seguidores podrían verlos juntos ocasionalmente por sus responsabilidades como padres.

Pese a que los rumores sobre una crisis venían circulando desde hace meses, ambos habían preferido no confirmar su separación en público.

César Romo es un futbolista mexicano nacido el 17 de diciembre de 1995, actualmente de 30 años. Se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo participante en la Kings League Américas, una liga de futbol alternativa.

Romo es activo en Instagram como @clromos, donde comparte contenidos relacionados con su carrera y jugadas con el club. Si bien contaba con cierto reconocimiento en la comunidad futbolística, su nombre tomó relevancia en medios de espectáculos tras ser identificado junto a Paola Dalay durante el Gran Premio de México.

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