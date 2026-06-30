“No estuvo bien irlos a desvelar”, Eugenio Derbez llama a la paz entre las aficiones de México y Ecuador

El actor pidió dejar de lado la rivalidad fuera de la cancha y recordó que el futbol debe unir, no dividir, a los países latinoamericanos.

El ambiente previo al partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 estuvo marcado por la polémica. Luego de que un grupo de aficionados mexicanos acudiera durante la madrugada al hotel de concentración de la selección ecuatoriana para generar ruido e intentar interrumpir el descanso de los jugadores, el actor y comediante Eugenio Derbez decidió pronunciarse públicamente.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el también productor hizo un llamado al respeto entre ambas aficiones y pidió que la pasión por el futbol no se convierta en una falta de consideración hacia el rival.

"No estuvo bien irlos a desvelar"

Derbez reconoció que, como cualquier mexicano, desea ver triunfar al Tri, pero dejó claro que acciones como acudir al hotel del rival para impedir que los jugadores descansen no representan el verdadero espíritu del deporte.

"Sí quiero invitarlos a que seamos empáticos. No está padre eso de ir una noche a desvelarlos", expresó.

El actor insistió en que la competencia debe quedarse únicamente dentro de la cancha y que el respeto hacia los rivales también forma parte del juego limpio.

"Hay que ser empáticos"

Durante su mensaje, Eugenio Derbez reflexionó sobre la manera en que los países latinoamericanos suelen apoyarse cuando enfrentan a selecciones de otras regiones del mundo.

"Si Ecuador estuviera jugando una final contra un equipo europeo, todos estaríamos diciendo que hay que apoyar a Ecuador porque es Latinoamérica", comentó.

Para el actor, ese mismo sentimiento de unidad debería mantenerse incluso cuando dos selecciones de la región se enfrentan entre sí.

"Son nuestros hermanos ecuatorianos"

Uno de los momentos más comentados del video fue cuando Derbez recordó el cariño que siente por Ecuador debido a las amistades y relaciones profesionales que ha construido con personas de ese país.

El comediante explicó que mantiene una estrecha relación con integrantes del popular grupo de creadores de contenido Enchufe TV, además de otros colaboradores ecuatorianos con quienes ha trabajado durante distintos proyectos.

Por ello aseguró que, independientemente del resultado del partido, seguirá sintiendo un profundo respeto por Ecuador.

"Ojalá que gane México, pero si gana Ecuador también voy a estar muy feliz, porque es un equipo latinoamericano y porque son nuestros hermanos ecuatorianos", afirmó.

La serenata que desató la polémica

Las declaraciones de Derbez surgieron después de que, durante la madrugada previa al encuentro, decenas de aficionados mexicanos se congregaran frente al hotel de concentración de la selección ecuatoriana.

Con trompetas, tambores, cánticos y fuegos artificiales, los seguidores buscaron generar ruido para interrumpir el descanso del plantel dirigido por Sebastián Beccacece, una práctica conocida en varios países como "serenata" o "hotelazo".

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los aficionados cantando y celebrando frente al inmueble mientras varios elementos de seguridad resguardaban la zona.

Aunque este tipo de acciones han ocurrido en distintas competencias internacionales, también han generado críticas por considerarse una conducta antideportiva que busca obtener ventaja fuera del terreno de juego.

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