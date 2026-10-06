Mujer destruye moto de pareja tras sospecha de infidelidad

Un video que muestra a una mujer destrozando la motocicleta de su pareja se volvió viral en redes sociales, luego de que presuntamente descubriera que el hombre le había sido infiel.
En las imágenes se observa a la mujer frente a la motocicleta, estacionada en la vía pública, mientras utiliza diferentes objetos para causarle daños. El momento habría sido grabado a petición de la propia mujer, quien decidió exhibir su reacción tras enterarse de la supuesta infidelidad.
La mujer comienza a golpear la motocicleta y, en un momento, utiliza un cuchillo para clavarlo en el asiento. Posteriormente, toma una piedra y golpea en repetidas ocasiones distintas partes del vehículo hasta provocar mayores daños.
La situación aumenta de intensidad cuando la motocicleta termina en el suelo. Una vez allí, la mujer continúa con los destrozos y llega a desprender una de las tapas laterales del vehículo, mientras algunas personas que presenciaban la escena reaccionan con risas.
Ocurrió en Brasil
Aunque el video comenzó a circular recientemente en diferentes cuentas de redes sociales y fue compartido con distintas versiones, reportes de medios locales señalan que el hecho sí ocurrió y tuvo lugar en el estado de Maranhão, Brasil.
Según esos reportes, la mujer habría decidido poner fin a su relación con su esposo después de enterarse de que le había sido infiel. Tras la ruptura, habría causado los daños a la motocicleta como una forma de venganza.
El propietario del vehículo, de acuerdo con las versiones difundidas por medios locales, habría optado por no presentar una denuncia formal por los daños ocasionados.
El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios dividieron opiniones sobre lo ocurrido. Mientras algunos mostraron apoyo a la mujer por la supuesta infidelidad de su pareja, otros cuestionaron la manera en que reaccionó y los daños provocados a la motocicleta.
La grabación continúa circulando en plataformas como X e Instagram, donde ha sido compartida por distintas cuentas y ha generado debate entre los internautas.