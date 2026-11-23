La muerte de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores que fue encontrado sin vida en una prisión de Nueva York en agosto de 2019, vuelve a generar controversia internacional tras la difusión de fotografías de su autopsia y de la celda donde permanecía detenido.
Las imágenes, divulgadas por su hermano Mark Epstein, han reabierto el debate entre especialistas forenses sobre las lesiones encontradas en el cuerpo del empresario, cuya muerte fue oficialmente clasificada como suicidio.
La nueva controversia surge siete años después del fallecimiento y se intensificó durante noviembre de 2026, cuando el científico forense Michael Freeman cuestionó públicamente la interpretación de determinadas marcas en el cuello de Epstein.
Según el especialista, algunas de las lesiones visibles en las fotografías podrían no corresponder con un ahorcamiento suicida, como estableció la investigación oficial.
Sin embargo, la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York mantiene su conclusión original y sostiene que los hallazgos de la autopsia son compatibles con un suicidio por ahorcamiento.
Las discrepancias entre los especialistas han despertado nuevamente el interés público por uno de los casos judiciales más controvertidos de Estados Unidos.
¿Qué muestran las fotografías de la autopsia?
Las imágenes difundidas forman parte del expediente relacionado con la muerte de Jeffrey Epstein, ocurrida el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.
Entre el material divulgado se encuentran fotografías del cuerpo durante la autopsia, detalles de las lesiones en el cuello y registros del interior de la celda donde fue encontrado.
Algunas imágenes muestran marcas alrededor de la garganta, mientras que otras documentan las condiciones del lugar, incluyendo ropa de cama, objetos personales y equipos médicos utilizados durante los intentos de reanimación.
La difusión de este material ha permitido que especialistas externos vuelvan a examinar visualmente algunos de los hallazgos documentados durante la investigación.
No obstante, el análisis de fotografías tiene limitaciones importantes, especialmente cuando los expertos no participaron directamente en la autopsia ni examinaron el cuerpo.
Un experto cuestiona la versión oficial
Michael Freeman, científico forense que ha revisado las imágenes desde noviembre de 2025, expresó dudas sobre la explicación oficial de la muerte.
De acuerdo con sus declaraciones recogidas por The New York Times, el patrón y la distribución de las lesiones en el cuello de Epstein podrían ser incompatibles, según su interpretación, con un ahorcamiento suicida.
Freeman planteó la posibilidad de que determinadas marcas correspondieran a una estrangulación mediante una ligadura de tela.
El especialista también mencionó posibles señales de traumatismo en el rostro y en uno de los hombros, además de marcas que interpretó como eventuales rastros de uñas.
Sin embargo, sus conclusiones se basan en la revisión de fotografías y documentos, ya que no examinó directamente el cuerpo de Epstein.
Por esa razón, sus observaciones representan una interpretación pericial alternativa y no constituyen una demostración de que el financiero haya sido asesinado.
Otro patólogo también expresó sospechas
Las dudas planteadas por Freeman se suman a las expresadas anteriormente por Michael Baden, un reconocido patólogo forense que fue contratado por Mark Epstein en 2019.
Baden cuestionó en aquel momento algunas características de las lesiones encontradas en el cuello del empresario.
En declaraciones a CBS, el especialista consideró que determinadas marcas resultaban inusuales para un ahorcamiento.
Entre los elementos que despertaron sus sospechas mencionó la presencia de lesiones en diferentes ángulos y fracturas en estructuras del cuello.
Baden sostuvo que, a su juicio, algunos hallazgos podían ser más compatibles con un homicidio que con un suicidio.
Sus declaraciones provocaron controversia porque contrastaban con el dictamen de las autoridades de Nueva York.
No obstante, las observaciones de Baden tampoco modificaron la clasificación oficial de la muerte.
La médica que realizó la autopsia mantiene su conclusión
Frente a los cuestionamientos, la médica forense Kristin Roman, quien practicó la autopsia de Jeffrey Epstein, ha defendido los resultados de su investigación.
Roman explicó que durante el examen del cuerpo no encontró lesiones que permitieran establecer la existencia de un forcejeo.
Según su análisis, las fracturas identificadas en el cuello eran compatibles con un ahorcamiento.
Entre los hallazgos documentados se encontraba una fractura del hueso hioides, una estructura ubicada en la parte anterior del cuello.
Aunque este tipo de lesión también puede presentarse en casos de estrangulación, su interpretación depende de diversos factores médicos y del conjunto de evidencias.
La especialista sostuvo que las características de las fracturas y la ausencia de otros signos de lucha respaldaban la conclusión de suicidio.
De esta manera, la Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene su dictamen original pese a las opiniones divergentes de otros especialistas.
¿Qué reveló la nueva investigación presentada en Londres?
Una de las novedades más importantes del caso ocurrió el 16 de noviembre de 2026, cuando Michael Freeman presentó en Londres los resultados de una investigación realizada junto con otros dos especialistas.
El equipo estuvo integrado por Anders Eriksson, profesor de medicina forense de la Universidad de Umeå, en Suecia, e Itiel Dror, investigador especializado en sesgos cognitivos y evaluación de pruebas científicas.
Los tres expertos analizaron documentos de la autopsia, fotografías y otros registros relacionados con la muerte del financiero.
Según el informe, las lesiones observadas serían más compatibles con una estrangulación homicida que con un ahorcamiento suicida.
Para sustentar esa hipótesis, los investigadores también realizaron una reconstrucción biomecánica tridimensional, con la que intentaron determinar si las marcas documentadas podían explicarse por la posición en la que Epstein habría sido encontrado.
El estudio fue presentado públicamente, pero hasta el 23 de noviembre no había sido publicado en una revista científica después de superar una revisión por pares.
Freeman reconoció que una revista académica había rechazado el trabajo y que tenía previsto presentarlo nuevamente para su evaluación.
Por su parte, la Oficina del Médico Forense de Nueva York reiteró que mantiene su determinación original de suicidio.
Las imágenes de la celda también generan controversia
Las fotografías divulgadas no se limitan a la autopsia. También incluyen registros del interior de la celda donde Epstein pasó sus últimas horas.
En ellas se observan sábanas y mantas de color naranja, fragmentos de tela, medicamentos y diferentes objetos que permanecieron en el lugar después del fallecimiento.
También aparecen equipos médicos utilizados durante las maniobras de reanimación, entre ellos un desfibrilador, así como una máquina CPAP que Epstein utilizaba para dormir.
Uno de los elementos que llamó la atención de Freeman fue una tira de tela naranja con nudos, que el especialista considera relevante para su hipótesis de estrangulación.
El investigador sostiene que algunas marcas documentadas podrían corresponder a una presión ejercida desde atrás.
Sin embargo, esa interpretación no ha sido aceptada por las autoridades responsables de determinar oficialmente la causa y las circunstancias de la muerte.
La difusión de las imágenes también ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para preservar y documentar la escena.
Las fallas de seguridad en la prisión
La muerte de Jeffrey Epstein estuvo rodeada de cuestionamientos desde agosto de 2019 debido a las condiciones de vigilancia en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.
El financiero se encontraba detenido mientras esperaba enfrentar un juicio federal por cargos relacionados con tráfico sexual de menores.
Tras su fallecimiento, las investigaciones identificaron graves irregularidades en los procedimientos de seguridad y supervisión de la prisión.
En 2023, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe que documentó negligencia del personal penitenciario, incumplimiento de protocolos y problemas relacionados con la vigilancia.
El documento concluyó que esas fallas permitieron que Epstein tuviera la oportunidad de quitarse la vida.
Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas que contradijeran la conclusión del FBI de que no hubo participación criminal en su muerte.
Las irregularidades documentadas contribuyeron a mantener las dudas públicas sobre lo ocurrido durante las últimas horas del financiero.
¿Qué ha ocurrido con los archivos de Jeffrey Epstein en 2026?
El caso también volvió a recibir atención internacional durante 2026 debido a la divulgación de millones de documentos relacionados con las investigaciones sobre Epstein.
Entre el material publicado por las autoridades estadounidenses figuran registros penitenciarios, documentos judiciales y otros archivos vinculados con el financiero y sus actividades.
La divulgación ha permitido que periodistas, investigadores y especialistas revisen información que anteriormente no estaba disponible para el público.
Sin embargo, la aparición de nuevos documentos no significa necesariamente que se hayan descubierto pruebas de un homicidio.
En junio de 2026, una investigación de The New York Times, basada en miles de documentos y anotaciones personales de Epstein, encontró elementos que respaldaban la posibilidad de que hubiera tenido intenciones suicidas.
El periódico también consultó a especialistas forenses que advirtieron sobre las dificultades para determinar de manera concluyente las circunstancias de una muerte únicamente mediante evidencia médica.
¿Se reabrirá la investigación por la muerte de Epstein?
La difusión de las fotografías y la presentación del nuevo análisis han incrementado las peticiones de revisar las circunstancias de la muerte del financiero.
Mark Epstein, hermano del fallecido, ha cuestionado durante años la conclusión oficial y considera necesario realizar una investigación independiente.
No obstante, hasta este lunes 23 de noviembre de 2026 no se ha confirmado una modificación del dictamen médico que clasificó el fallecimiento como suicidio.
Tampoco se ha anunciado oficialmente que las conclusiones de Freeman hayan dado lugar a una nueva investigación penal por homicidio.
La principal novedad consiste en la publicación y presentación de una interpretación forense alternativa, que deberá ser evaluada y contrastada con el conjunto de pruebas disponibles.
Por ahora, la muerte de Jeffrey Epstein continúa oficialmente clasificada como suicidio, aunque las nuevas fotografías y las diferencias entre especialistas mantienen abierto el debate público sobre las circunstancias de su fallecimiento.