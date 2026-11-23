WhatsApp prepara una nueva función que promete reforzar la privacidad de sus conversaciones: el envío de mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos una sola vez. La herramienta permitirá compartir información puntual sin que el contenido permanezca guardado en el historial del chat.
La novedad representa una ampliación de la función de visualización única que actualmente está disponible para fotografías y videos. En esta ocasión, la plataforma busca ofrecer la misma alternativa para los mensajes escritos, con mecanismos que dificultarán que el destinatario pueda conservar o compartir el contenido.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la función llegará inicialmente a algunos usuarios que participan en las versiones beta de WhatsApp para Android y iPhone. Para utilizar esta herramienta, los usuarios deberán ingresar a una conversación, escribir el mensaje en la barra habitual y mantener presionado el botón de enviar.
En ese momento, WhatsApp mostrará un menú con diferentes alternativas, entre ellas la posibilidad de enviar el texto con visualización única. Al seleccionar esta opción, el mensaje será enviado inmediatamente y no será necesario modificar los ajustes generales de privacidad de la conversación.
Más de la nueva opción de WhatsApp
La persona que reciba el contenido deberá tocar la burbuja del mensaje para abrirlo. El texto aparecerá en una pantalla independiente y podrá leerse antes de desaparecer. Una vez que el destinatario cierre esa ventana, el contenido dejará de estar disponible para ambas personas. En el chat únicamente quedará un indicador de que el mensaje fue abierto.
Uno de los aspectos más importantes de esta actualización será la incorporación de restricciones para proteger los textos enviados.
Entre las medidas previstas se encuentra el bloqueo de capturas y grabaciones de pantalla, así como la imposibilidad de copiar, guardar o reenviar el contenido mediante las opciones habituales de la aplicación. Sin embargo, estas medidas no garantizan una privacidad absoluta, ya que alguien todavía podría fotografiar la pantalla utilizando otro dispositivo.
La herramienta fue identificada en la versión beta 2.26.45.6 de WhatsApp para Android y la beta 26.45.10.73 para iOS, distribuida mediante TestFlight.