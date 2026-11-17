La Navidad está cada vez más cerca y uno de los platillos que no puede faltar en muchas mesas es el tradicional pavo al horno. Sin embargo, conseguir que quede dorado por fuera y jugoso por dentro no siempre es sencillo.
Uno de los mayores desafíos es evitar que la pechuga se reseque durante las horas de cocción. Para solucionar este problema, existe un truco de cocina que ha ganado popularidad entre los especialistas: hornear el pavo boca abajo.
Aunque muchas familias acostumbran colocar el ave con la pechuga hacia arriba, cambiar su posición puede ayudar a conseguir mejores resultados. Esta técnica consiste en colocar el pavo con la pechuga hacia abajo durante una parte del horneado, una alternativa que busca proteger la carne blanca del calor directo del horno.
Cabe destacar que, la principal razón detrás de este método es la diferencia entre las partes del ave. La pechuga contiene menos grasa y es más propensa a perder humedad cuando se cocina durante demasiado tiempo.
¡Un pavo delicioso!
Por otro lado, los muslos y las piernas tienen mayor cantidad de tejido conectivo y necesitan una cocción adecuada para alcanzar una textura tierna. Al colocar el pavo boca abajo, la pechuga queda más protegida del calor directo, mientras que las piernas y los muslos reciben mayor exposición.
Además, los jugos y la grasa que se desprenden durante la preparación pueden contribuir a mantener húmeda la superficie de la carne. De acuerdo con las recomendaciones culinarias publicadas por Martha Stewart, esta posición permite favorecer la cocción de las partes oscuras del ave y reducir el riesgo de que la pechuga se sobrecocine.
Para preparar el pavo de esta manera, primero debes descongelarlo completamente y sazonarlo con tus ingredientes favoritos. Posteriormente, colócalo con la pechuga hacia abajo sobre una rejilla dentro de una bandeja resistente al calor.
Una alternativa es comenzar el horneado en esta posición y darle la vuelta durante la preparación para conseguir que la piel de la pechuga también quede dorada y crujiente.