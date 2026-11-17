Chrystian Josué Monterroso Borrayo fue ratificado como director general de Correos y Telégrafos de Guatemala, tras ejercer el puesto de manera interina por dos meses.
Su experiencia en la administración pública abarca diversos roles en distintas entidades estatales. Dentro de Correos de Guatemala, Monterroso Borrayo desarrolló su carrera en diferentes áreas administrativas antes de asumir la dirección general.
En su trayectoria destaca el cargo de director general de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia durante los primeros meses de la gestión de Alejandro Giammattei y su labor como asesor en la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional.
Posteriormente, inició en Correos y Telégrafos como asistente de Auditoría Interna y avanzó a jefaturas administrativas y a la subdirección administrativa financiera.