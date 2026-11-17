Pese a la derrota por 4-1 ante Canadá, la Selección Nacional de Guatemala tuvo algunos aspectos positivos que rescatar, entre ellos la actuación de Óscar Santis y Kenderson Navarro. El delantero aportó el gol de la Azul y Blanco, mientras que el guardameta respondió con varias intervenciones para evitar que la diferencia en el marcador fuera todavía mayor.
Santis fue el encargado de adelantar a Guatemala al minuto 34, luego de protagonizar una gran jugada dentro del área canadiense que terminó en el fondo de la portería. Con esta anotación, el atacante llegó a 23 goles con la camiseta de la Selección Nacional, 22 de ellos bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, y alcanzó un lugar entre los cinco máximos artilleros en la historia del combinado nacional.
Santis en el top-5 de goleadores de la Selección de Guatemala
Así queda el top-10 de goleadores históricos de Guatemala:
- Carlos Ruiz: 68 goles.
- Juan Carlos Plata: 35 goles.
- Carlos Toledo: 25 goles.
- Óscar Santis: 23 goles.
- Mario Camposeco: 23 goles.
- Freddy García: 23 goles.
- Óscar Sánchez: 19 goles.
- Guillermo Ramírez: 18 goles.
- Dwight Pezzarossi: 16 goles.
- Edwin Westphal: 16 goles.
A sus 27 años, Santis, quien actualmente milita en el DPMM FC de la Liga de Malasia, tiene la oportunidad de seguir escalando posiciones en esta clasificación. Su próximo objetivo es alcanzar los 25 tantos de Carlos «El Pepino» Toledo, tercer máximo goleador histórico de Guatemala. Más arriba aparecen Juan Carlos Plata, con 35 anotaciones, y el inalcanzable registro de Carlos «El Pescadito» Ruiz, quien lidera la clasificación con 68 goles, una marca que permanece vigente incluso una década después de su retiro.