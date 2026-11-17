El piloto guatemalteco Francisco Arredondo volvió a demostrar su experiencia y capacidad en las competencias internacionales de motociclismo extremo al conquistar una importante victoria en la Score Baja 1000, una de las pruebas más exigentes del calendario mundial de carreras todoterreno. Junto al argentino Alberto "Puchi" Ontiveros, el canadiense Jack Lundin y el mexicano Ramón Dávila, Arredondo formó parte de un equipo panamericano que se quedó con el primer lugar de la categoría Pro Moto 30, dejando en alto el nombre de Guatemala en una competencia de alto nivel.
La participación de Arredondo tuvo un significado especial, pues el experimentado motociclista guatemalteco continúa ampliando su trayectoria en el mundo del rally y las carreras de larga distancia. Con 11 medallas de finisher en el Rally Dakar, considerado uno de los desafíos más difíciles del deporte motor, el nacional aportó sus conocimientos y experiencia para afrontar los obstáculos de una carrera que exige resistencia física, concentración y una excelente coordinación entre los integrantes del equipo. En esta ocasión, compartió la aventura con Ontiveros, quien debutó en la Baja 1000 y celebró su primera participación con una victoria.
Destacada actuación de Francisco Arredondo
La competencia se desarrolló en la península de Baja California, México, sobre un recorrido de aproximadamente 1,750 kilómetros por terrenos desérticos. Los cuatro pilotos, representantes de Argentina, Guatemala, Canadá y México, asumieron el reto de completar una ruta marcada por las dificultades propias del desierto y la exigencia de mantener un ritmo competitivo durante toda la jornada. Además de conquistar el primer puesto de su categoría, el equipo consiguió el octavo mejor tiempo entre todas las motocicletas y los cuatrimotos de la división Pro, un resultado que refleja el nivel de su desempeño.
Tras recibir el trofeo en el podio oficial, Arredondo destacó el trabajo colectivo y la satisfacción por el resultado obtenido. "Hicimos un tremendo equipo y ganamos la categoría en Baja 1000. Estamos súper contentos con lo que hemos logrado este fin de semana", expresó el guatemalteco. De esta manera, Francisco Arredondo suma un nuevo logro a su destacada carrera deportiva y reafirma su presencia en las grandes competencias internacionales del motociclismo. Su triunfo en territorio mexicano representa también un motivo de orgullo para el deporte guatemalteco y demuestra que la experiencia, la perseverancia y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia frente a los desafíos más extremos.