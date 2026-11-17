Un video que circula en redes sociales ha generado comentarios y preocupación luego de mostrar el momento en que una batalla campal estalló en el área de ventas de comida de la feria patronal de Nueva Santa Rosa, conocida como Expo Nuevafer, en honor a Cristo Rey, cuya celebración principal tiene lugar el 21 de noviembre.
En las imágenes se observa a un grupo de al menos 10 hombres, aparentemente bajo efectos del alcohol, involucrados en una violenta pelea en medio de los puestos de comida. Los involucrados intercambian puñetazos, patadas y empujones, sin importarles la presencia de comensales y otras personas que se encontraban en el lugar.
La confrontación se prolongó durante casi un minuto y, en medio del enfrentamiento, algunos puestos de comida resultaron afectados.
En la grabación no se observó la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ni de elementos municipales que intentaran controlar la situación.
Incidente se registró durante la Noche de Risas
El incidente ocurrió el lunes 16 de noviembre, en el marco de las actividades de la feria patronal. Ese mismo día, las familias de Nueva Santa Rosa participaron en la denominada Noche de Risas, realizada en la Concha Acústica del Parque Central, donde los comediantes Chicote Chapín, Pedro Chilaquila y Kike el Chilero ofrecieron un espectáculo de stand up.
Mientras el público disfrutaba de las actividades de entretenimiento, en otro sector del recinto ferial se registraba el altercado que quedó captado en video y que ahora circula ampliamente en plataformas digitales.
Hasta el momento, la Municipalidad de Nueva Santa Rosa no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido. Asimismo, se desconoce la identidad de las personas que participaron en la pelea y quiénes serían los responsables de los daños ocasionados en los puestos de comida.