La situación legal de Vadhir Derbez se complica ante una denuncia por el delito de violación, con la posible existencia de una prueba de ADN que podría ser determinante en el proceso.
El actor enfrenta una creciente presión para comparecer ante las autoridades y someterse a las pruebas necesarias, mientras expertos legales delinean los escenarios que podría enfrentar en el sistema judicial mexicano.
Según el abogado Adrián Sánchez, quien ofreció un panorama general sin estar directamente involucrado en el caso, la presencia de material genético en la víctima es un elemento crucial.
Si las autoridades buscan comparar una muestra con el perfil genético del actor, es indispensable que Vadhir Derbez se presente para que le tomen una muestra de referencia, conforme a los procedimientos legales.
Durante una entrevista con TV Notas, el abogado enfatizó que, si no hay compatibilidad, el actor sería absuelto de cualquier cargo relacionado con esta carpeta de investigación.
También explicó las vías que las autoridades pueden seguir para requerir a un imputado. El primer paso es una citación, una invitación formal para comparecer y declarar.
Si esta no se atiende, se emite una orden de presentación, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones económicas o incluso un arresto. La etapa final es la orden de aprehensión, que ya no es una invitación, sino un mandato para que la policía de investigación ejecute la captura.
En caso de que el imputado se encuentre fuera del país, las autoridades mexicanas podrían solicitar colaboración internacional para asegurar su regreso y que enfrente el procedimiento correspondiente. Este proceso escalonado subraya la seriedad con la que el sistema judicial aborda la falta de cooperación.
La posibilidad de prisión
Una de las grandes interrogantes es cómo una prueba de ADN podría afectar el amparo que Vadhir Derbez ya obtuvo. El abogado Sánchez indicó que si existe una prueba de ADN contundente, la suspensión del acto reclamado podría ser eliminada.
Un juez podría revisar las condiciones bajo las cuales concedió la suspensión y solicitar al actor que se someta a la prueba para determinar si mantiene o no dicho beneficio.
Es importante destacar que, en delitos graves como la violación, la Ley de Amparo establece que la suspensión no impide que el procedimiento penal continúe. La existencia de una prueba de ADN no cancela automáticamente el amparo, pero la decisión final recae en el juez, quien evaluará su relevancia.
Los análisis genéticos son sumamente relevantes en investigaciones de delitos sexuales, y su recolección a tiempo es vital para preservar las muestras. El ADN no solo se encuentra en el semen, sino que también puede obtenerse del cabello o la saliva, entre otras formas médicas.
El licenciado Sánchez aclaró que, hasta el momento, Vadhir Derbez es inocente, ya que no existe una sentencia que demuestre lo contrario. Una denuncia no implica culpabilidad automática, y el juez determinará la responsabilidad del actor tras estudiar todos los elementos presentados en el proceso.
El proceso judicial avanza en varias etapas: desde la denuncia, se recaban indicios probatorios como documentos, testimonios y dictámenes periciales. Posteriormente, el Ministerio Público determina cuáles son útiles para sustentar una acusación y, si hay elementos suficientes, solicita que el asunto sea llevado ante un juez.