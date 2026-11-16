La eliminación de Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 dejó un balance complicado para la Azul y Blanco. Después de caer 4-1 en Toronto y cerrar la eliminatoria con un marcador global de 7-3, el seleccionador nacional, Luis Fernando Tena, reconoció que Canadá fue ampliamente superior durante la serie y que la diferencia entre ambas selecciones quedó reflejada en el resultado. "Está claro que Canadá nos superó en todo, y el marcador así lo refleja", expresó el técnico mexicano al analizar la derrota que dejó fuera al combinado guatemalteco.
Tena también reconoció que Guatemala todavía tiene aspectos importantes por corregir, especialmente considerando el nivel de exigencia que representan las siguientes instancias de las competiciones regionales. El entrenador señaló que enfrentarse a selecciones de mayor jerarquía implica un desafío importante, aunque dejó claro que el principal objetivo ahora es conseguir el boleto a la próxima Copa Oro. "Obviamente en estas instancias los rivales son más complicados, lo vieron con Estados Unidos y Haití, pero ahorita nuestra prioridad es clasificar a Copa Oro y repetir lo que hicimos antes, tenemos que mejorar y seguir creciendo", manifestó.
Tena ya piensa en la ronda preliminar en marzo
El estratega también hizo referencia a las diferencias que todavía existen entre Guatemala y selecciones como Canadá, destacando que alcanzar un nivel competitivo similar es un proceso que requiere tiempo y trabajo en la formación de futbolistas. "Todo esto es difícil porque lleva tiempo, Canadá es una selección que nos lleva mucha ventaja, obviamente quisiéramos cambiar todo esto, necesitamos formar y buscar jugadores ya sea en Estados Unidos o acá en Canadá, en estos partidos necesitas hacer un partido casi perfecto", explicó.
A pesar del resultado adverso, Tena también encontró aspectos positivos en el rendimiento de algunos futbolistas, particularmente de los más jóvenes, quienes han comenzado a tener participación dentro del proceso de selección. El técnico espera contar con ellos durante el mayor tiempo posible para preparar la eliminatoria de marzo y llegar en mejores condiciones a la disputa por un lugar en la Copa Oro 2027. "Lo positivo que puedo sacar es que los jugadores jóvenes se han ido mostrando poco a poco, queremos tener a los jugadores el mayor tiempo posible para las preliminares en marzo, sabemos que en estas rondas todo es más complicado", concluyó".