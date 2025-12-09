 CC Ratifica Ley Antipandillas al Rechazar Amparo de MS
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

El pandillero de la Mara Salvatrucha accionó contra la normativa aprobada recientemente en el Congreso.

Compartir:
En El Salvador arrestan a dos "veteranos" líderes de la pandilla MS13 Foto con fines ilustrativos
La Policía de El Salvador arresta a dos / FOTO:

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el amparo interpuesto por un integrante de la Mara Salvatrucha, con lo cual se mantiene vigente el decreto 11-2025, conocido como "Ley Antipandillas", que fue aprobado por el Congreso de la República.

El referido recurso fue planteado en noviembre pasado por Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión. El planteamiento se dio poco después de que el Legislativo avalara esta normativa que fue impulsada por el Gobierno.

El argumento expresado por los abogados del pandillero es que existieron irregularidades durante la plenaria donde se aprobó el decreto número 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

En ese sentido, se estaba solicitando que se otorgara un amparo provisional en virtud que, en su opinión, las circunstancias del caso lo ameritaban. De igual forma, se pretendía que, por los efectos positivos del mismo, se suspendiera la vigencia del decreto.

En su momento, el Ejecutivo se pronunció con respecto de esta acción. El exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, expresó: "ahora resulta que los patos les tiran a los escopetas".

El funcionario agregó que el hecho de que un pandillero utilice herramientas legales no cambia la verdad. Aseguró que esta es una ley que busca proteger a los guatemaltecos y guatemaltecas honrados y que está enfocada en brindar seguridad y paz a las comunidades.

Diputados reaccionan a amparo de miembro de MS contra Ley Antipandillas

Como “sorprendente” y “controversial” han calificado los legisladores el hecho de que un pandillero de la Mara Salvatrucha esté accionando contra esta normativa que declara terroristas a las pandillas.

Congreso declara terroristas a las pandillas

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de octubre el Decreto 11-2025, conocido como la Ley Antipandillas.

Fueron 145 votos los que se emitieron a favor de esta ley que busca combatir a estos grupos delictivos y que también impone castigos severos contra sus integrantes.

La normativa fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en el diario oficial esta semana. Además, ya entró en vigencia.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

CC deja en firme la Ley Antipandillas al suspender amparo de integrante de la MSt
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

03:04 PM, Dic 09
Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedralt
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

05:36 PM, Dic 09
Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelonat
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

03:58 PM, Dic 09
Ricardo Arjona regresa al lugar de Hechos a la Antigua y disfruta de un alimento básico en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

04:04 PM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos