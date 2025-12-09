CC Ratifica Ley Antipandillas al Rechazar Amparo de MS

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el amparo interpuesto por un integrante de la Mara Salvatrucha, con lo cual se mantiene vigente el decreto 11-2025, conocido como "Ley Antipandillas", que fue aprobado por el Congreso de la República.
El referido recurso fue planteado en noviembre pasado por Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión. El planteamiento se dio poco después de que el Legislativo avalara esta normativa que fue impulsada por el Gobierno.
El argumento expresado por los abogados del pandillero es que existieron irregularidades durante la plenaria donde se aprobó el decreto número 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
En ese sentido, se estaba solicitando que se otorgara un amparo provisional en virtud que, en su opinión, las circunstancias del caso lo ameritaban. De igual forma, se pretendía que, por los efectos positivos del mismo, se suspendiera la vigencia del decreto.
En su momento, el Ejecutivo se pronunció con respecto de esta acción. El exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, expresó: "ahora resulta que los patos les tiran a los escopetas".
El funcionario agregó que el hecho de que un pandillero utilice herramientas legales no cambia la verdad. Aseguró que esta es una ley que busca proteger a los guatemaltecos y guatemaltecas honrados y que está enfocada en brindar seguridad y paz a las comunidades.
Congreso declara terroristas a las pandillas
El Pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de octubre el Decreto 11-2025, conocido como la Ley Antipandillas.
Fueron 145 votos los que se emitieron a favor de esta ley que busca combatir a estos grupos delictivos y que también impone castigos severos contra sus integrantes.
La normativa fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en el diario oficial esta semana. Además, ya entró en vigencia.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7