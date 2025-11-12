 Reacción de diputados al amparo de miembro de MS contra ley
Nacionales

Diputados reaccionan a amparo de miembro de MS contra Ley Antipandillas

Como "sorprendente" y "controversial" han calificado los legisladores el hecho de que un pandillero de la Mara Salvatrucha esté accionando contra esta normativa que declara terroristas a las pandillas.

Diferentes pronunciamientos surgieron en el Congreso de la República después de que se diera a conocer que un integrante de la Mara Salvatrucha presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la sesión legislativa donde se aprobó la Ley Antipandillas y busca que esta normativa quede en suspenso.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Legislativo, Fidencio Lima, consideró que es sorprendente lo que está ocurriendo. También expresó que, ojalá, el máximo tribunal constitucional dé el respaldo respectivo en cuanto a la aprobación de este decreto.

"Ojalá la CC nos apoye esta vez como Congreso a que quede firme esa ley aprobada, que estaba muy consensuada en las diferentes bancadas", expresó.

Mientras tanto, el diputado Byron Rodríguez opinó que es un tema bastante controversial y habrá que revisar las incidencias en torno a lo planteado por la persona en el amparo.

"Sin duda alguna, creería yo, que el criterio no debería variar tomando en cuenta que los mismos Estados Unidos han declarado ya la urgencia de que las regulaciones normativas de los países centroamericanos también se tuvieran una misma línea en torno a la declaratoria de terrorismo a los pandilleros y, sobre todo, el endurecimiento a las medidas, a través de las reformas al Código Penal, como se hizo", añadió.

Según sus palabras, es algo admirable lo que sucede en Guatemala y, en todo caso, si hubiera algo que modificar, dijo estar seguro que el Congreso volvería a sesionar para revisarlo y aprobar el decreto nuevamente.

Otra de las diputadas que se pronunció sobre el tema fue Andrea Reyes, quien indicó que es respetuosa de la ley, pero consideró que no existe ningún tipo de inconstitucionalidad en la aprobación de esta importante normativa.

"Realmente no hubo irregularidades. Las mociones que ganaron, ganaron, y las que perdieron, perdieron en votos. No entiendo de dónde vienen las irregularidades que se aducen. Pero, (el pandillero) está en su derecho de presentar las inconstitucionalidades que considere para poder resolver su situación. Entiendo que está en una situación jurídica desesperada, porque la ley es bastante dura", puntualizó.

Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillas

El pandillero interpuso una inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad contra la sesión del Congreso donde se aprobó el decreto 11-2025, que endurece las acciones contra las maras.

Pandillero acciona en la CC

Un pandillero de la Mara Salvatrucha interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la sesión desarrollada en el Congreso de la República en la que se aprobó la denominada Ley Antipandillas y busca que la referida normativa sea suspendida.

El argumento expuesto por Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión, es que existieron irregularidades durante la plenaria donde se avaló el decreto número 11-2025, Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

